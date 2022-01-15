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تقرير: أميركا توافق على اتفاقية لتوريد غاز من إسرائيل إلى لبنان

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 23:40

تقرير: أميركا توافق على اتفاقية لتوريد غاز من إسرائيل إلى لبنان
منصة حقل الغاز الطبيعي "ليفياتان"، أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أفادت مصادر صحافية إسرائيلية، السبت، بأن الولايات المتحدة وافقت على اتفاقية لتوريد غاز من إسرائيل إلى لبنان.

وقالت القناة 12، إنّ "الولايات المتحدة وافقت السبت، على اتفاقية لتوريد الغاز إلى لبنان وأعطت الضوء الأخضر للتحرك بهذا الصدد".

وأشارت إلى أن الغاز "سينقل من إسرائيل إلى الأردن، ومن ثم سيورد عبر خط الأنابيب لسورية ومن هناك إلى لبنان".

ولفتت القناة إلى أنّ "الولايات المتحدة تستثني هذه الخطوة من عقوبات ‘قانون قيصر‘، التي فرضتها على نظام بشار الأسد في سورية؛ حيث سيكون الغاز الذي سيصل الأردن من حقلي تامار وليفياثان الإسرائيليين".

وقالت إن "الخطوة الأميركية التي تؤيدها روسيا، تهدف لإيجاد بديل للمساعدات الإيرانية للبنان".

وفي مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي، اتفق وزراء الطاقة والنفط في لبنان والأردن ومصر والنظام السوري، على "خارطة طريق" لإمداد لبنان بالكهرباء والغاز، لحل أزمة طاقة يعاني منها منذ شهور.

ووفق الاتفاقية، التي وافقت عليها الولايات المتحدة، ستكون مصر خارج الاتفاق؛ حيث سيتم نقل الغاز من إسرائيل إلى الأردن وليس من مصر إلى الأردن.

ولم تصدر تصريحات رسمية بشأن أنباء توقيع تلك الاتفاقية من الدول المعنية بها، أو تفاصيل أخرى بشأنها.

ومنذ عامين، يعاني اللبنانيون أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، ما انعكس تراجعا في قدرتهم الشرائية، وارتفاعا قياسيا بمعدلات الفقر.

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#منصة حقل الغاز الطبيعي "ليفياتان"
#إسرائيل
#الأردن
#لبنان
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#توريد الغاز

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