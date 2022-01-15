  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

روسيا تعلن عودة قواتها المنتشرة في كازاخستان

تاريخ النشر: 15/01/2022 - 14:14

روسيا تعلن عودة قواتها المنتشرة في كازاخستان
من كازاخستان (أ ب)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عودة القوات التي تم نشرها في كازاخستان، عقب التظاهرات العنيفة التي هزت البلاد.

وكانت القوات جزءا من قوة تم إرسالها لـ"حفظ سلام"، من قبل منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف تقوده روسيا من ست دول سوفيتية سابقة.

وكانت المنظمة قد وافقت على نشر قوة تزيد عن 2000 جندي، بدءا من 5 كانون الثاني/ يناير، بناء على طلب رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف.

عودة القوات الروسية (أ ب)

وبدأت المظاهرات في الثاني من كانون الثاني/ يناير احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار الوقود. وانتشرت الاحتجاجات بسرعة في جميع أنحاء البلاد وانزلقت إلى العنف في غضون عدة أيام.

اقتحم محتجون مبان حكومية وأشعلوا فيها النيران، وقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن في البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن جميع طائراتها التي تقل جنودا عادت. ولم يتضح ما إذا كانت قوات من دول أخرى في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستبقى في كازاخستان أم لا.

وأمس، الجمعة، أعلنت السلطات الكازاخية، رفع حالة الطوارئ عن 4 مناطق جديدة بعد فرضها مطلع عام 2022، جراء الاحتجاجات.

(أ ب)

ووفق مرسوم رئاسي، ترفع حالة الطوارئ عن مدينة شيمكنت، ومناطق تركستان وقراغندي وكازاخستان الشرقية، اعتبارا من الجمعة.

وسبق للسلطات الكازاخية أن رفعت حالة الطوارئ عن مناطق كازاخستان الغربية وبافلودار وكازاخستان الشمالية.

يشار إلى أن كازاخستان أعلنت حالة الطوارئ في 3 مدن و14 مناطق إدارية في 5 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد اندلاع المظاهرات احتجاجا على زيادة أسعار الغاز.

بودكاست عرب 48

#وزارة الدفاع الروسية
#كازاخستان

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

القمع في مصر "منهجي"... ولا مؤشرات على انفراجة قريبة
القمع في مصر "منهجي"... ولا مؤشرات على انفراجة قريبة

2022-01-15

تحذيرات من تسونامي في نيوزلندا وتونغا بعد ثوران بركان تحت البحر
تحذيرات من تسونامي في نيوزلندا وتونغا بعد ثوران بركان تحت البحر

2022-01-15

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار
كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار

2022-01-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-14
مقتل شاب من يافا حرقا

مقتل شاب من يافا حرقا

2022-01-14
توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

توتر بالحلبة السياسية الإسرائيلية: صفقة محتملة قريبة بين نتنياهو والنيابة

2022-01-14
تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

تسريح عدد من معتقلي مظاهرة النقب وتمديد اعتقال آخرين

2022-01-14
أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

أنقِذوا أنفسكم من هذا من العار..

2022-01-14