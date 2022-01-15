كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين من قطار

أطلقت كوريا الشمالية، أمس الجمعة، صاروخين قصيري المدى من قطار، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية، صباح اليوم، السبت، في ثالث تجربة أسلحة منذ بداية العام رغم العقوبات الأميركية الجديدة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية إن التجارب أجريت "للتحقق وتقييم التحكم بإجراءات عمل فوج السكك الحديد".

وجاء إطلاق الصاروخين، الجمعة، بعد قرار واشنطن، الأربعاء الماضي، فرض عقوبات مالية جديدة على خمسة كوريين شماليين إثر تجارب صاروخية سابقة لصواريخ قُدّمت على أنها فرط صوتية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن عملية الإطلاق الصاروخية التي جرت الجمعة "أظهرت قدرة عالية على المناورة ونسبة نجاح مرتفعة".

وأضافت الوكالة أن محادثات جرت حول "إقامة نظام تشغيل صاروخي بالسكك الحديد في كل أنحاء البلاد".

وقال رؤساء هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن عمليتَي الإطلاق أُجريتا عند الساعة 14:41 و14:52 بالتوقيت المحلي، وإن الصاروخين قطعا مسافة 432 كيلومترا على ارتفاع 36 كيلومترا باتجاه شرق شبه الجزيرة الكورية.

وكانت هذه ثالث تجربة أسلحة لكوريا الشمالية هذا الشهر، بعد تجربتين ناجحتين لصاروخ فرط صوتي وفق ما تؤكد بيونغ يانغ، الأولى في 5 كانون الثاني/ يناير والثانية بإشراف الزعيم كيم جونغ أون شخصيًا في 11 كانون الثاني/ يناير.

وردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ هذا الأسبوع، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن كوريا الشمالية كانت تحاول على الأرجح "جذب الانتباه" بسلسلة عمليات إطلاق صواريخ.

واتهمت بيونغ يانغ الولايات المتحدة بـ"تعمد" دفع الوضع نحو التفاقم. ولا يزال الحوار بين بيونغ يانغ وواشنطن في طريق مسدود بعد فشل المحادثات بين كيم والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب عام 2019.

وأجرت كوريا الشمالية للمرة الأولى تجربة على إطلاق صاروخ من قطار في أيلول/ سبتمبر 2021.