  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

إيران: قضايا مباحثات النووي رهن القرار الأميركي

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 15:45

إيران: قضايا مباحثات النووي رهن القرار الأميركي
طهران ماضية بتطوير مشروعها الصاروخي (أ.ب)
عرب ٤٨ /أ.ف.ب
تحرير: محمد وتد

اعتبرت إيران، اليوم الإثنين، أن حل القضايا المهمة المتبقية في المباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، يتطلب "قرارا سياسيا"، لا سيما من الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق أحاديا عام 2018.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي "ما تبقى هي مواضيع مهمة ومحورية، تحتاج إلى قرارات سياسية".

وأضاف "على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تعلن قراراتها بشأن رفع العقوبات والقضايا المتبقية"، معتبرا أن تحقيق ذلك قد يفضي إلى "اتفاق مستدام وموثوق به" في وقت قريب.

وتخوض إيران مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015، مع القوى التي لا تزال منضوية فيه وهي: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين، وتشارك الولايات المتحدة بشكل غير مباشر فيها.

وبدأت مفاوضات فيينا في نيسان/أبريل. وبعد تعليقها زهاء خمسة أشهر اعتبارا من حزيران/يونيو، تم استئنافها في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.

وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي.

في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، والتي بدأت التراجع عنها في 2019 ردا على انسحاب واشنطن.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وجاءت تصريحات خطيب زاده مع عودة كبار المفاوضين من إيران والدول الأوروبية إلى فيينا التي غادروها ليومين لإجراء مشاورات في عواصمهم. وخلال هذه الفترة، استمرت المباحثات على مستوى الخبراء في العاصمة النمساوية.

وخلال الآونة الأخيرة، تعكس تصريحات المعنيين بالمفاوضات تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة.

وقال خطيب زاده إن "المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح، وليست لدينا عوائق غير قابلة للتخطي".

وأشار الى أن الكثير من البنود باتت جاهزة "وبعض النقاط الموضوعة بين قوسين (أي غير محسومة) تم الاتفاق عليها"، وشرع المفاوضون في "الاتفاق على الأفكار وتحويلها الى كلمات".

إلا أنه شدد على أن "الخلاف الأهم هو السرعة غير المتناسقة من الأطراف الآخرين، خصوصا الولايات المتحدة لجهة طرح مبادرات في المباحثات".

وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريعا، خصوصا في ظل "تسارع" أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق.

وحذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من تبقي "بضعة أسابيع" لإنقاذ الاتفاق، مؤكدا أن بلاده "مستعدة" للجوء إلى "خيارات أخرى" بحال فشل مفاوضات فيينا.

وتعليقا على ذلك، رأى خطيب زاده أن بلينكن "يعرف أكثر من أي كان أن لكل بلد خطته البديلة، وخطة إيران البديلة قد لا تثير اهتمام الولايات المتحدة".

بودكاست عرب 48

#مفاوضات فيينا
#النووي الإيراني
#الاتفاق النووي
#سعيد خطيب زاده

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم 
ثلاثة قتلى في تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في الخرطوم 

2022-01-17

السودان: قمع مظاهرات منددة بالانقلاب وتطالب بالحكم المدني
السودان: قمع مظاهرات منددة بالانقلاب وتطالب بالحكم المدني

2022-01-17

الصين تحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية
الصين تحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية

2022-01-17

الأكثر قراءة

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

حالة الطقس: ماطر وبارد وتحذير من الصقيع

2022-01-16
القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

القاضي باراك وسيط: مندلبليت يصر على العار ونتنياهو متردد

2022-01-16
أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

أغلبية إسرائيلية رافضة لصفقة ادعاء بين نتنياهو والنيابة

2022-01-16
الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

الأردن: مقتل ضابط وإصابة 3 جنود في اشتباكات مع مهربين

2022-01-16
جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

جسر الزرقاء: مقتل الشاب محمد عمّاش في جريمة طعن

2022-01-16