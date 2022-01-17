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الصين تحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 14:32

الصين تحذر من "عواقب كارثية" لأي مواجهة عالمية
الرئيس الصيني شي جينبينغ (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

حذرت الصين من "عواقب كارثية" لأي مواجهة بين القوى الكبرى، وذلك في خطاب توجه فيه رئيس البلاد، شي جينبينغ، إلى قادة العالم خلال منتدى دافوس الذي يعقد عبر الإنترنت، اليوم الإثنين.

وينظم المنتدى للعام الثاني على التوالي وهو يجمع قادة العالم السياسيين وأبرز رجال الأعمال، على الإنترنت على خلفية تفشي فيروس كورونا.

واستهل شي أعمال المنتدى بخطاب يشبه إلى حد كبير ذاك الذي ألقاه عبر الإنترنت العام الماضي. وأشاد بالصين، حيث ظهر الوباء للمرة الأولى، على اعتبارها قصة نجاح نادرة من نوعها في التعامل مع الوباء والقوة الاقتصادية الكبيرة الوحيدة التي تواصل تسجيل نمو قوي.

كذلك قدّم نفسه على أنه مدافع عن التعددية فيما حذّر من تداعيات تدهور العلاقات بين القوى الكبرى.

وقال وفق الترجمة الرسمية للخطاب الذي تم بثّه عبر الإنترنت "عالمنا اليوم أبعد ما يكون عن الهدوء، تتزايد الخطابات التي تثير الكراهية والأحكام المسبقة".

وأضاف "أثبت التاريخ مرة تلو الأخرى بأن المواجهة لا تحل المشاكل، بل تؤدي فقط إلى عواقب كارثية".

بودكاست عرب 48

#شي جينبينغ
#الصين
#منتدى دافوس
#فيروس كورونا

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