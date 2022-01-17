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وصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية بعد قطيعة 6 سنوات

تاريخ النشر: 17/01/2022 - 11:58

وصول 3 دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية بعد قطيعة 6 سنوات
منظمة التعاون الإسلامي في الرياض
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: طارق طه

وصل ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين، قبل عدة أيام إلى السعودية لتمثيل طهران في منظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الإثنين.

وذكر التلفزيون في تقرير أن الدبلوماسيين "وصلوا قبل عدة أيام" وهي المرة الأولى التي تستقبل فيها السعودية دبلوماسيين من إيران منذ نحو ست سنوات.

وفي عام 2016، قطعت السعودية العلاقات مع إيران بعد أن هاجم متشددون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في بلادهم.

ويعكس هذا التطور إمكانية تحسين العلاقات وتبادل الدبلوماسيين بين إيران والسعودية.

وجاء الإعلان عن وصول دبلوماسيين إيرانيين إلى السعودية في أعقاب جولات تفاوضية عدة بين البلدين بوساطة عراقية بهدف تطبيع العلاقات.

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشف مسؤول بالخارجية السعودية أن بلاده وافقت على منح تأشيرات لثلاثة دبلوماسيين إيرانيين لتمثيل بلادهم في منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة.

وفي وقت سابق من اليوم قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، للصحافيين، إن "إيران تركز الآن على إعادة فتح مكاتبها في منظمة التعاون الإسلامي من خلال ثلاثة دبلوماسيين".

وأشار أيضا إلى أن إيران مستعدة لإعادة فتح سفارتها في السعودية، لافتا إلى أن الأمر يعود للخطوات التنفيذية التي يقوم بها الطرف السعودي.

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#إيران
#دبلوماسيون إيرانيون
#وصول إلى السعودية
#العلاقات الإيرانية السعودية

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