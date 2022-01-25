تركيا تستأنف الرحلات الجوية فجر الخميس

أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق كافة رحلاتها، الثلاثاء، في مطار إسطنبول الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية، يحيى أوستن، في تغريدة، أنه تم تأجيل الرحلات المجدولة في مطار إسطنبول حتى الساعة 00:00 يوم 26 يناير (كانون الثاني).

وأشار أوستن إلى احتمالية تسيير بعض الرحلات استثنائيا وفقا للظروف المناخية.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مدينة إسطنبول تشهد منذ يومين عاصفة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.