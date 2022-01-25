  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

تركيا تستأنف الرحلات الجوية فجر الخميس

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 11:33

تركيا تستأنف الرحلات الجوية فجر الخميس
من مطار إسطنبول (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أعلنت الخطوط الجوية التركية تعليق كافة رحلاتها، الثلاثاء، في مطار إسطنبول الدولي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأشار المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية، يحيى أوستن، في تغريدة، أنه تم تأجيل الرحلات المجدولة في مطار إسطنبول حتى الساعة 00:00 يوم 26 يناير (كانون الثاني).

وأشار أوستن إلى احتمالية تسيير بعض الرحلات استثنائيا وفقا للظروف المناخية.

وفي وقت سابق أعلنت مؤسسة تشغيل المطارات في تركيا، تأجيل كافة الرحلات في مطار إسطنبول الدولي حتى الساعة 13:00 من اليوم الثلاثاء.

يذكر أن مدينة إسطنبول تشهد منذ يومين عاصفة ثلجية كثيفة، أثرت سلبا على حركة المرور والمطارات.

بودكاست عرب 48

#تركيا
#عاصفة ثلجية
#حركة طيران
#استئناف
#رحلات جوية من مطار إسطنبول

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الكاميرون: 8 قتلى و50 مصابا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم
الكاميرون: 8 قتلى و50 مصابا في تدافع أمام ملعب لكرة القدم

2022-01-25

مناورات روسية صينية في بحر العرب
مناورات روسية صينية في بحر العرب

2022-01-25

تهويل أميركي ضد روسيا والأوروبيون يطالبون بـ"تجنب اللعب بأعصابنا"
تهويل أميركي ضد روسيا والأوروبيون يطالبون بـ"تجنب اللعب بأعصابنا"

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24