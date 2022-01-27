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كوريا الشمالية تطلق "مقذوفًا غير محدّد" تجاه الشرق

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 07:27

كوريا الشمالية تطلق "مقذوفًا غير محدّد" تجاه الشرق
أرشيفية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

أطلقت كوريا الشمالية، فجر اليوم، الخميس، "مقذوفًا غير محدّد" باتجاه البحر الشرقي، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، وفق ما ذكر جيش كوريا الجنوبية، في تجربة عسكرية سادسة من نوعها خلال أقلّ من شهر.

وقال هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن "كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا غير محدّد باتجاه البحر الشرقي"، في إشارة إلى بحر اليابان.

والمرة الأخيرة التي أجرت فيها كوريا الشمالية هذا العدد من تجارب الأسلحة في شهر واحد كانت عام 2019، عقب انهيار القمة التي جمعت زعيمها، كيم جونغ أون، بالرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، توقّفت مفاوضات كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وتراجع اقتصادها تحت وطأة العقوبات والإغلاق الذي تفرضه على نفسها بسبب فيروس كورونا.

والثلاثاء، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين يشتبه بأنهما من نوع كروز، وسبق ذلك ما لا يقل عن أربع تجارب أسلحة إضافية، أيضًا، هذا الشهر، شملت إطلاق صواريخ فرط صوتية في 5 و11 كانون الثاني/يناير.

والأسبوع الماضي، ألمحت بيونغ يانغ إلى أنها قد تستأنف تجارب الأسلحة النووية والبعيدة المدى التي تم تعليقها عام 2017.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس في المنطقة حيث من المقرر أن تستضيف الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكيم جونغ أون، الألعاب الأولمبية الشتوية، الشهر المقبل، بينما تستعد كوريا الجنوبية لإجراء انتخابات رئاسية في آذار/مارس.

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#كوريا الشمالية
#بحر اليابان
#الصين
#كوريا
#كوريا الجنوبية

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