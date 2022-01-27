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واشنطن: مقتل امرأة وإصابة 4 أخريات في إطلاق نار

تاريخ النشر: 27/01/2022 - 20:12

واشنطن: مقتل امرأة وإصابة 4 أخريات في إطلاق نار
شرطة واشنطن (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قُتلت امرأة وأصيبت أربع نساء أخريات بجروح، اليوم، الخميس، جرّاء إطلاق نار في فندق في العاصمة الأميركية، واشنطن، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إنّ خمسة أشخاص أصيبوا بالرصاص ونُقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق نار وقع فجر الخميس، في فندق يقع في منطقة سكنية.

وأضافت التغريدة أنّ "الشرطة عثرت على أربع ضحايا نساء بالغات مرتبطات بحادثة إطلاق النار في فندق ’دايز إنّ’"، وأضافت أنّ جريحة خامسة كانت "في وضع حرج" و"أُعلنت وفاتها".

وطوّقت شرطة واشنطن المنطقة لساعات عدة وفتحت تحقيقًا.

وتمّ استدعاء الشرطة إلى المكان نحو الساعة الثالثة والنصف فجرًا (8,30 ت غ)، حين سُمع دويّ أعيرة نارية خلال حفلة في غرفة بفندق في حي رئيسي في واشنطن، تقع فيه العديد من السفارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عديدة.

وأشار الشرطي دانكين بيدليون، لقناة تلفزيونية محليّة، إلى أنّ مركز الشرطة تلقّى "شكاوى من قبل السكّان" حول هذا الفندق في الماضي.

وقال "نتلقّى شكاوى مرتبطة بنشاطات متعلّقة بالمخدّرات، وهي مسألة نعمل بجدّ على معالجتها مع المجتمع".

ولم تُحدّد هوية المشتبه به بعد، ولا خلفية إطلاق النار.

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#واشنطن
#إطلاق نار
#أميركا
#الولايات المتحدة

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