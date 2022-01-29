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إيطاليا: انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لفترة جديدة

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 22:08

إيطاليا: انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لفترة جديدة
سيرجيو ماتاريلا (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ربيع سواعد

انتخب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا لفترة جديدة بعد ماراثون برلماني عكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وأعيد انتخاب ماتاريلا (80 عاما) الذي تنتهي ولايته في الثالث من شباط/فبراير لولاية ثانية تستمر 7 أعوام، بعدما نال الغالبية المطلقة البالغة 505 أصوات من أصل 1009 من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين يشاركون في التصويت.

وفي وقت سابق من اليوم ناشد المشرعون ماتاريلا، الذي قال إنه غير راغب في فترة ولاية ثانية، العدول عن رأيه والموافقة على إعادة انتخابه من المشرعين في البرلمان والمندوبين الإقليميين.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام من الجهود غير المثمرة للقادة السياسيين للتوصل إلى توافق بشأن مرشح للرئاسة.

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#سيرجيو ماتاريلا
#إيطاليا
#انتخابات إيطاليا

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