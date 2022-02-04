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باريس: سنساعد الإمارات على ضمان أمن مجالها الجويّ

تاريخ النشر: 04/02/2022 - 14:20

باريس: سنساعد الإمارات على ضمان أمن مجالها الجويّ
عناصر أمن في قاعدة الظفرة الجوية في أبو ظبي (توضيحية- أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها تعتزم مساعدة الإمارات على تأمين مجالها الجوي ضد هجمات الحوثيين، وذلك في تصريحات لوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، في سلسلة تغريدات عبر موقع "تويتر".

وقالت بارلي إن الإمارات "تعرضت لهجمات خطيرة على أراضيها في كانون الثاني/ يناير (الماضي) ولإظهار تضامننا مع هذا البلد الصديق، قررت فرنسا تقديم الدعم العسكري، لا سيما لحماية مجالها الجوي من أي اقتحام".

وأشارت إلى أن طائرات رافال المقاتلة التابعة للبعثة الفرنسية في أبو ظبي "تشارك إلى جانب القوات المسلحة الإماراتية في مهام المراقبة والكشف والاعتراض إذا لزم الأمر".

والأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة، أيضا، أنها قررت إرسال مساعدات عسكرية إلى الإمارات لتوفير دعم إضافي ضد هجمات الحوثيين.

وسترسل واشنطن إلى أبو ظبي المدمرة حاملة الصواريخ الموجهة للبحرية الأميركية (يو إس إس كول) للتعاون مع البحرية الإماراتية قبل الرسو في ميناء في أبوظبي، إضافة إلى طائرات مقاتلة من الجيل الخامس.

والإثنين الماضي، قال الحوثيون إنهم استهدفوا أبوظبي ودبي بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، فيما أعلنت وزارة دفاع الإمارات اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الجماعة تجاه أراضيها "دون وقوع أية خسائر".

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#فرنسا
#الإمارات
#الحوثيون
#هجمات الحوثيين
#إيران

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