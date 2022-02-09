"جونسون آند جونسون" توقف بشكل مؤقت إنتاج اللقاح

أوقفت شركة "جونسون آند جونسون" بشكل مؤقت إنتاج لقاحها المضاد لفيروس كورونا في مصنعها بمدينة ليدن الهولندية، وفق ما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أمس الثلاثاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمها، قولها إن الشركة "علقت الإنتاج في مصنعها الوحيد الذي ينتج حاليا جرعات لقاحية بكميات قابلة للتسويق من أجل بدء إنتاج لقاح تجريبي جديد ضد فيروس آخر".

وأشارت إلى أنه من المقرر استئناف العمل في إنتاج اللقاح المعتاد المضاد لكورونا "بعد بضعة أشهر".

بدورها، قالت "جونسون آند جونسون" إن لديها مخزونا كافيا يقدر بـ"ملايين الجرعات"، من دون أن تؤكد أو تنفي ما أوردته الصحيفة الأميركية.

غير أنها لفتت في رسالة لـ"نيويورك تايمز" إلى أنها "تواصل الوفاء بجميع التزاماتها تجاه نظام كوفاكس والاتحاد الأفريقي".

ويعطى لقاح "جونسون آند جونسون" بجرعة واحدة ولا يتطلب حفظه درجات حرارة شديدة البرودة، ما يجعله مرغوبا فيه لا سيما لدى الدول النامية.

و"كوفاكس"، برنامج عالمي للوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا، ويهدف إلى توفيرها للبلدان الفقيرة.