"نهاية المرحلة الحادة من كورونا مشروطة بتلقيح 70% من سكان العالم"

ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غيبرييسوس، اليوم الجمعة أن "المرحلة الحادة من جائحة كورونا تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70% من سكان العالم".

وأضاف خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب أفريقيا "نعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70% من سكان العالم بحلول منتصف السنة، بحدود حزيران/يونيو أو تموز/يوليو".

وأضاف "الأمر بين أيدينا (...) إنها مسألة اختيار".

وكان غيبرييسوس بزيارة لمختبرات شركة "أفريجين" في مدينة كايبتاون والتي صنعت أول لقاح مضاد لكورونا في أفريقيا، على أن يكون جاهزا للتجارب السريرية في تشرين الثاني/نوفمبر. ويتوقع ان يتم بدء العمل به العام 2024.

وأورد مدير منظمة الصحة أن "هذا اللقاح سيكون متكيفا في شكل أكبر مع الظروف التي يتم استخدامه فيها، مع قيود تخزين أقل وسعر أدنى".

ويحظى مشروع "أفريجين" بدعم منظمة الصحة العالمية ومنصة كوفاكس الدولية لتسهيل الحصول على اللقاحات.

ولا تتجاوز نسبة من تلقوا اللقاح في أفريقيا 11%، وهي الأدنى في العالم. واعتبر فرع منظمة الصحة العالمية في أفريقيا أن على القارة السمراء أن "تضاعف ست مرات نسبة التلقيح" ضد كورونا أملا ببلوغ نسبة السبعين في المئة المرجوة مع نهاية النصف الأول من العام 2022.