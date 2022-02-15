أوروبا تتوقع اتفاقا بمفاوضات فيينا وإيران تتمسك بمطالبها

أبدى مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تفاؤله بالتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على التمسك بخطوط بلاده الحمراء في مفاوضات فيينا.

وأجرى بوريل، اتصالا هاتفيا، مساء الإثنين، مع وزير الخارجية الإيراني، بشأن مفاوضات فيينا النووية بعد دخولها مرحلتها الأخيرة والحساسة، في حين، أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اتصالا آخر مع عبداللهيان تناول مفاوضات فيينا وقضايا إقليمية ودولية أخرى.

ووصف بوريل اتصاله مع الوزير الإيراني بأنه كان "مهما"، مضيفا "بصفتي منسق الاتفاق النووي، أعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق"، وأكد بوريل في تغريدة على "تويتر" أن "الوقت حان للجهد النهائي للتوصل إلى تسوية" للملف النووي الإيراني.

كما أكد مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "مفاوضات فيينا قد دخلت مرحلة حساسة تستدعي أن تبدي جميع الأطراف المرونة والمساعدة لدفع المفاوضات إلى الأمام مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات والقيود لدى بعضها البعض".

بدروه، اتهم عبد اللهيان بعض الأطراف الغربية بعدم إظهار جدية كافية خلال المحادثات للتوصل إلى اتفاق جيد، وهو ما يطيل أمد المفاوضات، حسب تعبيره.

وأضاف عبد اللهيان "نحن لا نتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطنا الحمراء التي تعتمد على المنطق والواقعية".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين، "يبذل جهودا جادة من خلال تقديم مبادرات واقعية"، قائلا إنه "من الضروري مراعاة الحقوق والمطالب المشروعة للجمهورية الإيرانية الإسلامية في أية مقترحات".

واتفق عبداللهيان وبوريل على استمرار المشاورات والاتصالات بين الطرفين للمضي قدما بمفاوضات فيينا.

ومنذ نيسان/أبريل الماضي، يسعى المسؤولون الأميركيون والإيرانيون للتفاوض على تبادل السجناء عبر الوسطاء في فيينا، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بعدم الجدية في هذا الملف.

وذكرت تقارير إعلامية أميركية في وقت سابق أن إيران ترغب في الحصول على أموال مقابل الإفراج عن 4 سجناء أميركيين، تصفهم واشنطن بأنهم رهائن لدى طهران، بينما يحاول الإيرانيون استعادة سجناء معتقلين في الولايات المتحدة، لأسباب من بينها انتهاك العقوبات المفروضة على بلادهم.