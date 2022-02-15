وزير الدفاع الروسي يصل سورية لمراقبة مناورات بحرية في المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم اليوم الثلاثاء، وصول الوزير سيرغي شويغو، إلى سورية لتفقد سير تدريبات البحرية الروسية في البحر المتوسط.

وقالت الوزارة في بيان إن "الوزير شويغو تفقد في ميناء طرطوس السوري التدريبات البحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط​​، واستمع إلى تقرير عن تنفيذ تدريبات لهزيمة مجموعات سفن العدو الوهمي".

وأضاف "تشارك أكثر من 15 سفينة حربية من أساطيل المحيط الهادئ والشمال والبحر الأسود في التدريبات، ويجري البحث عن غواصات أجنبية، وفرض السيطرة على الملاحة في البحر​​، وكذلك عملية مرور الطائرات في المنطقة".

وذكرت الوزارة إن "وزير الدفاع الروسي، شويغو، حدد مهاما من شأنها زيادة تحسين البنية التحتية للقاعدة البحرية في طرطوس السورية"، ولفتت إلى أن "القائد الأعلى للبحرية استمع إلى تقرير حول تدريبات لتدمير مجموعات سفن العدو المفترض في طرطوس السورية".

وجاء في بيان الدفاع الروسية أنه "بتوجيهات من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بزيارة عمل إلى دمشق، حيث استقبله (رئيس النظام السوري) بشار الأسد". وذكرت الدفاع الروسية أن شويغو أطلع الأسد، على المهام التدريبية للبحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

#Видео Самолеты дальней авиации Ту-22м3 и МиГ-31к с авиационным комплексом «Кинжал» прибыли на аэродром Хмеймим в Сирийской арабской республике для участия в военно-морском учении межфлотской группировки ВМФ в Средиземном море.#Минобороны #АрмияРоссии #БоеваяПодготовка #САР pic.twitter.com/vEPQTlTbA6 — Минобороны России (@mod_russia) February 15, 2022

وفي وقت سابق، ذكرت الوزارة أن مقاتلات من طراز "ميغ -31 ك" الحاملة لصواريخ "كينجال" فرط الصوتية وقاذفات "تو-22 م" وصلت إلى قاعدة حميميم الروسية في منطقة جبلة بريف محافظة اللاذقية، شمالي غرب سورية، في إطار التدريبات البحرية.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه "تم نقل هذه الطائرات الحربية، على خلفية تواجد مجموعات جوية تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في منطقة البحر الأبيض المتوسط"، لافتةً إلى أن "هذه المقاتلات والقاذفات ستشارك في التدريبات البحرية الروسية في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط".

وأوضحت الوزارة أن "المقاتلات والقاذفات قطعت مسافة أكثر من 1500 كيلومتر من قواعدها إلى حميميم في سورية"، مضيفةً أنه "خلال التمرين، سيتعين على طياري الطيران بعيد المدى المذكورين، تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم".