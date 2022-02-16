روسيا تعلن للمرة الثانية "انتهاء المناورات" وتسحب القوات من القرم

عرب ٤٨/ أ ف ب

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014 حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديدية إلى ثكناتها الأصلية".

وعرض التلفزيون العام مشاهد لوحدات عسكرية تعبر جسرا يربط شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو من أوكرانيا، بروسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن آليات سلاح المشاة والمدفعية تغادر القرم في قطارات.

وأتى الاعلان غداة تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها المنتشرة عند حدود أوكرانيا.

إلا أن قادة الدول الغربية لا يزالون يتخوفون من احتمال شن هجوم على أوكرانيا وقد حذر الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، من أن هجوما تشنه موسكو "لا يزال ممكنا جدا".

الكرملين: رغبة بايدن بمواصلة المحداثات "إيجابية"

وصدر عن الكرملين، اليوم الأربعاء، بيانا يصف فيه رغبة بايدن في مواصلة المحادثات بأنها "إيجابية"، كما وأنه نفى أي مسؤولية لروسيا عن هجمات إلكترونية طالت مواقع وزارة الدفاع ومصارف أوكرانية.

واعتبر الكرملين أن "النيتو مخطئ في القول إنه لا توجد أدلة على سحب القوات الروسية"، مشيرا إلى أن "روسيا تعترف بأن انفصال مناطق في شرق أوكرانيا قد لا يتوافق مع معاهدة مينسك للسلام".

وذكر أن "مستوى التهديد بإمكانية هجوم أوكراني على دونباس لا يزال عاليا، وبدورنا سنجد نقاط تواصل بين روسيا والغرب بشأن الأمن لكن المفاوضات ستكون صعبة وستتطلب إرادة سياسية".

ورأى الكرملين أن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك لا يتوافق مع اتفاقيات مينسك".

فكانت أوكرانيا قد أعلنت، مساء أمس، الثلاثاء، عن تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم سيبراني.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "الهجوم السيبراني أمس على موقعنا غير مسبوق لكن الأضرار لم تكن كبيرة، وما زالت الهجمات السيبرانية مستمرة ونواصل العمل على تطوير الدفاعات الأمنية".

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية، في وقت كان يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة، من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا، وذلك حتى بعد البدء بسحب القوات الروسية من المنطقة الحدودية.

الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي

وقال الممثل الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيزوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا "ليس لديها خطط لغزو الأراضي الأوكرانية يوم الأربعاء".

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون "ويلت" الألماني: "يمكنني أن أؤكد أنه لن يكون هناك هجوم الأربعاء، ليس من المتوقع حدوث تصعيد عسكري الأسبوع المقبل ولا بعده بأسبوع ولا الشهر المقبل".

وتابع الدبلوماسي الروسي قائلًا: "نادرًا ما تبدأ الحروب في أوروبا يوم أربعاء".

وتعليقًا على مزاعم الغزو الروسي المحتمل لأوكرانيا، شدد تشيزوف على أن هذه التقارير "لا تدعمها أي أدلة".

وقال: "عندما تقدم مثل هذه المزاعم، يجب أن تدعم بالأدلة، وإلا فإنها ليست سوى بهتان". ودعا تشيزوف الدول الغربية إلى أخذ القضايا الأمنية، بما في ذلك تلك التي حددتها موسكو، "على محمل الجد".

وقال: "إذا استمع شركاؤنا إلى مخاوفنا فإن خفض التصعيد سيتبع ذلك بسرعة، وسيكون ذلك مفيدًا لجميع الأوروبيين ولجميع الدول الأخرى في العالم".

جلسة عامة للبرلمان الأوروبي

ودعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، روسيا، اليوم الأربعاء إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة" تظهر تراجع التصعيد بشأن أوكرانيا "الذي يهدد السلام والأمن في أوروبا".

وقال ميشال أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "هذا هو شرط قيام حوار سياسي صادق. لا يمكننا اعتماد الدبلوماسية إلى ما لا نهاية، بينما الجانب الآخر يحشد قوات".

في ما يخُص التخوّف من معاقبة روسيا لدول الاتحاد الأوروبي بسدّ أنانبيب مدّ الغاز، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي قادر على الاستغناء عن الغاز الروسي هذا الشتاء بعد تنويع مصادره في الأسابيع الأخيرة.

وقالت فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة في ستراسبورغ "درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي" في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا "ويمكنني القول اليوم إننا بمأمن هذا الشتاء".

وكان قد سبق إعلان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، تصريح للوزارة ذاتها، أمس الثلاثاء، إنه مع اكتمال "أنشطة التدريب القتالي، ستعود القوات إلى نقاط تمركزها الدائم".

وذكرت الوزارة، الثلاثاء، أن وحدات المقاطعات الجنوبية والغربية العسكرية بعد أن أنهت مهامها، بدأت بالفعل في التحميل على القطارات والسيارات وستبدأ في التحرك في اتجاه قواعدها، فيما ستعود وحدات منفصلة بوسائلها الذاتية.