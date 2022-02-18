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روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا

تاريخ النشر: 18/02/2022 - 09:29

روسيا تعلن انسحابات جديدة لقواتها من حدود أوكرانيا
آليات شاركت في تدريبات عسكرية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، سحب دبابات من قرب الحدود مع أوكرانيا، فضلا عن قاذفات من شبه جزيرة القرم التي ضمتها، لتعود إلى ثكناتها، على وقع مخاوف غربية من هجوم على أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "عاد قطار عسكري آخر يحمل عديدا وعتادا تابعين لوحدات سلاح المدرعات من إقليم الغرب العسكري إلى قواعده الدائمة" في نيجني نوفغورود على بعد أكثر من ألف كيلومتر من أوكرانيا.

وأوضحت أن هذه القوات تعود إلى ثكناتها "بعدما أنهت تمارين مخططا لها".

وأعلن الناطق باسم الأسطول الروسي، أليكسي روليف الذي أوردت وكالة "إنترفاكس" للأنباء تصريحاته، أن ست طائرات قاذفة من طراز سوخوي-24 غادرت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا العام 2014، متوجهة إلى مطارات أخرى في روسيا في إطار تمارين عسكرية أيضا.

وتقول الولايات المتحدة إن روسيا نشرت أكثر من 150 ألف جندي في جوار أوكرانيا ما يثير مخاوف من احتمال شنها هجوما على هذا البلد.

وتنفي موسكو أن يكون لديها أي خطة بهذا الاتجاه وقد أعلنت منذ الثلاثاء عن سلسلة انسحابات لقواتها مع عرضها مشاهد لقطارات محملة عتادا من دون أن يقنع ذلك الدول الغربية.

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