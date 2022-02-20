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إثيوبيا تطلق رسميًا عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة

تاريخ النشر: 20/02/2022 - 09:55

إثيوبيا تطلق رسميًا عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة
سد النهضة
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

أطلق رئيس الوزراء الإثيوبي، أبيي أحمد، رسميا عملية إنتاج الكهرباء من سد النهضة على النيل الأزرق، الأحد، في مرحلة هامة من المشروع المثير للجدل الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، على ما أفاد مراسل لوكالة "فرانس برس" في الموقع.

وقام أبيي برفقة مسؤولين رفيعي المستوى، بجولة في محطة توليد الطاقة وضغط مجموعة من الأزرار على شاشة إلكترونية، وهي خطوة قال المسؤولون إنها أطلقت عملية الإنتاج.

وقال مسؤول خلال مراسم الافتتاح "هذا السد العظيم بناه الإثيوبيون لكن ليس للإثيوبيين فحسب بل ليستفيد منه أيضا أشقاؤنا وشقيقاتنا الأفارقة".

وفي 2011 أطلقت إثيوبيا المشروع الذي تقدّر قيمته بنحو 4 مليارات دولار ويهدف إلى بناء أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرمائية في أفريقيا، بقدرة إنتاج تفوق خمسة آلاف ميغاواط، إلا أنه يثير توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90% من حاجاتها من مياه الري والشرب.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن السد الواقع في غرب إثيوبيا والقريب من الحدود مع السودان، بدأ توليد 375 ميغاواط من الكهرباء من إحدى توربيناته، الأحد.

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#إثيوبيا
#إنتاج الطاقة

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