أمستردام: مسلّح يحتجز رهائن في متجر والشرطة تطوّق المكان

احتجز رجل مسلّح، رهائن في متجر "آبل ستور" في إحدى ساحات أمستردام الرئيسية، بحسب ما أكدت الشرطة الهولندية، مساء الثلاثاء، والتي أشارت إلى أن أشخاصا عدة تمكنوا من مغادرة المتجر.

وقالت الشرطة في تغريدة إن "هناك عملية احتجاز رهائن في متجر "آبل ستو"ر في لايدزبلاين" التي تشهد حركة كبيرة في أمستردام، وإن قواتها تطوق المكان.

وأضافت الشرطة: "منذ بدء عملية احتجاز الرهائن تمكن أشخاص عدة من مغادرة المتجر"، مضيفة أنّها لن تنشر معلومات إضافية عن الوضع راهنا.

وذكرت أنّها "تتحفظ" عن نشر معلومات إضافية "حفاظا على سلامة الأشخاص المعنيين".

وتعمل الشرطة التي طلبت من رواد الإنترنت الامتناع عن عرض لقطات وصور، على تحديد عدد الأشخاص المتواجدين في المتجر على ما ذكر التلفزيون الهولندي العام "إن أو إس".

وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي رجلا مسلحا يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسيلة "إيه تي5" الإعلامية أنّ شهودا عدة سمعوا إطلاق نار داخل متجر "آبل ستور".

وانتشرت القوى الأمنية في المكان مع وحدات متخصصة عدة "للسيطرة على الوضع"، بحسب ما أفادت الشرطة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا بحصول سطو مسلّح. وتحوّلت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن.

وقالت الشرطة: "نناشد الأشخاص المتواجدين في الأماكن المطلة على مبنى ’آبل ستور’ بالامتناع عن عرض لقطات أو عمليات بث حي حفاظا على سلامة الأشخاص المعنيين وجهود الشرطة".

وطلبت من سكان المنطقة والتجار والعاملين في الساحة عدم الخروج لمتابعة ما يحصل.

وأضافت الشرطة: "نتحفظ راهنا على نشر معلومات حول الوضع في متجر آبل ستور لكي لا نؤثر على التحقيق وجهودنا هناك".

وتابعت: "بطبيعة الحال نرى أيضا صورا على شبكات التواصل الاجتماعي بشأن الوضع في لايدزبلاين. ونضمن التحقيق هذه الصور واللقطات".

وكتب الصحافي المستقل، تيم فاخميكرز الذي كان متواجدا في مبنى آخر مطل على الساحة، في تغريدة أنه رأى عناصر من الشرطة مسلحين بمسدسات.

وأضاف: "أفرغت الساحة ولزم الناس الحانات وأغلقوا الأبواب فيما ابتعد الناس عن النوافذ".

وقد أُخلي المبنى الذي كان فيه بعد ذلك وفق ما أكد في تغريدة.