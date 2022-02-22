أوكرانيا تستبعد حربا مع روسيا وعقوبات ألمانية وبريطانية

ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء أن بلاده تستبعد حربا مع روسيا وتدرس قطع علاقاتها الدبلوماسية معها ردا على اعتراف الأخيرة بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي "تلقيت طلبا من وزارة الخارجية للنظر في مسألة قطع العلاقات بين أوكرانيا وروسيا الاتحادية"، مضيفا أنه يعتزم الآن "درس هذه المسألة والعمل عليها".

كما طالب زيلينسكي بوقف فوري لمشروع أنبوب "نورد ستريم 2" لإيصال الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

كما دعا الرئيس الأوكراني إلى معاقبة روسيا على اعترافها أمس، الإثنين، بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا عبر فرض "عقوبات فورية" تشمل "إيقاف نورد ستريم 2 بشكل كامل".

وحذر من أن اعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق بلاده مقدمة لمواصلة العدوان العسكري ضدها.

وقال زيلينسكي "نرى أن روسيا بقرارها هذا، تخلق أساسا قانونيا لمواصلة العدوان العسكري ضد أوكرانيا، وبالتالي تنتهك جميع الالتزامات الدولية الممكنة".

ومن جانبه، حذر الكرملين من تدهور الوضع أكثر إذا قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحافيين "ما زال الجانب الروسي منفتحا على الاتصالات الدبلوماسية على كافة المستويات.. كل شي يعتمد على خصومنا"، مشيرا إلى أن أي تحرّك تقوم به كييف لقطع علاقاتها الرسمية مع موسكو سيكون "سيناريو غير مرغوب به بدرجة كبيرة وسيزيد من صعوبة كل شيء".

ألمانيا تعلق مشروع "نورد ستريم 2"

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء أنه قرر تعليق المصادقة على تشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، فيما حذّر من عقوبات إضافية محتملة.

وأفاد شولتس أنه طلب من الهيئة الألمانية الناظمة المسؤولة عن المشروع تعليق عملية مراجعته. وقال إن هذه المسألة "تبدو تقنية، لكنها خطوة إدارية ضرورية تمنع أي مصادقة على خط الأنابيب. ومن دون هذه المصادقة، لا يمكن بدء تشغيل نورد ستريم 2".

وأضاف "هناك عقوبات أخرى أيضا يمكن أن نعتمدها في حال اتُّخذت إجراءات إضافية. لكن في الوقت الحاضر، يتعلق الأمر باتّخاذ خطوة ملموسة للغاية".

وناشد شولتس روسيا والغرب مواصلة الحوار، مؤكدا أن مواصلة الجهود الدبلوماسية "مهم لمنع مزيد من التصعيد وبالتالي كارثة في المنطقة". وتابع "هذا هدف كافة جهودنا الدبلوماسية".

عقوبات ضد روسيا

أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية التكتل سيقرّون اليوم عقوبات ضد روسيا على خلفية اعترافها بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا ونشرها المزيد من القوات على أراضي جارتها.

وقال بوريل للصحافيين في باريس "سيكون ردنا بالطبع على شكل عقوبات، يعود للوزراء اتخاذ القرار بشأن مداها... أنا على ثقة بأنه سيكون هناك قرار بالإجماع وهو ضروري لفرض مثل هذه الإجراءات".

وأوضح أنه "يتمّ إعداد نص العقوبات المحتملة صباح الثلاثاء فيما يشارك الوزراء في منتدى مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة الفرنسية".

وأعلن أن القرار قد يُتخذ بعد ظهر اليوم في جلسة طارئة دعا إليها على هامش المنتدى في باريس.

ولم يكشف بوريل عن تفاصيل العقوبات المتوقع فرضها في اليوم نفسه الذي ستُعلن فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إجراءات عقابية على روسيا.

سبق أن حظرت واشنطن على الأميركيين إجراء أي تعاملات مالية مع المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا اللتين أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلالهما مساء الإثنين. وبعد ذلك أمر بوتين بإرسال قوات إلى المنطقتين في إطار عملية "حفظ سلام".

وقال بوريل إن "القوات الروسية دخلت دونباس، نعتبر دونباس جزءا من أوكرانيا".

غير أن الاتحاد الأوروبي انضم للولايات المتحدة في الامتناع عن اعتبار الانتشار الروسي في هاتين المنطقتين بمثابة غزو، إذ إن مثل هذا التصريح قد يجعل الدول الغربية مضطرة إلى فرض مجموعة عقوبات هي الأقسى على موسكو بعدما هدّدت بذلك على مدى الأشهر الماضية.

وأضاف بوريل "لن أقول إن هناك غزوًا كاملًا، لكن القوات الروسية تتواجد على أراض أوكرانية".