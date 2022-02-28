الجنائيّة الدوليّة تعتزم فتح تحقيق في "جرائم حرب" بأوكرانيا

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الإثنين، أنه سيفتح "في أسرع وقت" تحقيقا في شأن الوضع في أوكرانيا، متحدثا عن ارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وقال المدعي العام، كريم خان في بيان: "أنا واثق بأن ثمة قاعدة منطقية للاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم مفترضة ضد الإنسانية تم ارتكابها في أوكرانيا" منذ العام 2014.

وأعرب خان الأسبوع الماضي عن "قلق متنام" حيال التطورات الأخيرة في أوكرانيا، داعيا طرفي النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف خان الإثنين: "انطلاقا من توسع النزاع في الأيام الاخيرة، في نيتي أن يشمل هذا التحقيق أيضا كل الجرائم الجديدة المفترضة التي تندرج ضمن اختصاص مكتبي والتي ارتكبها أي طرف في النزاع على أي من أراضي أوكرانيا".

نازحون من أوكرانيا عند الحدود الرومانية الأوكرانية ("أ ب")

ولم توقّع أوكرانيا معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اعترفت رسميا باختصاص المحكمة بالنسبة إلى الجرائم المرتكبة على أراضيها.

وكانت المدعية السابقة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قد أعلنت في كانون الأول/ ديسمبر 2020 أن "مروحة واسعة من السلوكيات التي تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" ارتُكبت في أوكرانيا منذ العام 2014، مطالِبة بتحقيق شامل.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت حكومة ليتوانيا، أنها ستطلب من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في وقوع "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا".

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا سيمونيته في اجتماع متلفز: "أدلة جديدة ترد كل يوم لكن لدينا ما يكفي منها الآن لتقديم الطلب".

وكشفت الأمم المتحدة عن فرار أكثر من نصف مليون شخص من أوكرانيا منذ بدأت موسكو عمليتها العسكرية، قبل خمسة أيام.

وقال المفوض السامي للاجئين في الأمم المتحدة، فيليبو غراندي في تغريدة: "فر أكثر من 500 ألف لاجئ حتى الآن من أوكرانيا إلى دول مجاورة".

وأشار إلى أن أكثر من نصف الفارين من أوكرانيا "توجهوا إلى بولندا".