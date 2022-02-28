عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي... ورقة مساومة في المفاوضات مع روسيا

قال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إن زعماء الاتحاد يعتزمون مناقشة إمكانية ضم أوكرانيا خلال قمة غير رسمية تعقد يومي العاشر والحادي عشر من آذار/ مارس، مضيفا أن هذه القضية مهمة لأوكرانيا في المناقشات مع روسيا بشأن إنهاء الحرب.

وقال المسؤول "أعتقد أن من المحتمل أن يكون أحد الأسباب التي تجعل هذا الأمر مهما بالنسبة للرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، المباحثات مع روسيا للتوصل لحل" وذلك في إشارة إلى استخدامها كورقة مساومة في المفاوضات الروسية الأوكرانية الجارية على حدود بيلاروسيا في محاولة لإنهاء الحرب.

لكن المسؤول الأوروبي أشار إلى عدم بدء أي عملية بعد بشأن انضمام كييف إلى التكتل.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "فيما يتعلق بطلب (أوكرانيا الانضمام للاتحاد الأوروبي) فأعتقد أنه من المهم ألا نسبق الأحداث؛ من الواضح أنه لم يتم تلقي طلب بعد، لكن هذا السؤال برمته عن الوضع في أوكرانيا هو شيء يدور في أذهان الزعماء".

المحادثات الأوكرانية الروسية مستمرة في منطقة غوميل على حدود بيلاروسيا (أ.ب.)

وأضاف المسؤول أن أوكرانيا لديها اتفاق شراكة مع الاتحاد المؤلف من 27 دولة، لكنها تريد أن تصبح عضوا كاملا وهو أمر تعارضه روسيا. وأضاف المسؤول أنه لم تجر مناقشة عضوية أوكرانيا تفاديا لإثارة غضب موسكو، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا غير الأمور.

وقال "أعتقد أن من المحتمل أن يصبح هذا العدوان الروسي غير المسبوق الذي نراه ضد أوكرانيا وما رأيناه من إدانة قوية لهذا الأمر من قبل الاتحاد الأوروبي والغضب في الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والرأي العام، عاملا يحدد الطريقة التي نرد بها (على طلب العضوية)".

من جانبه، أكد مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، في تغريدة على "تويتر"، مساء اليوم، إن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا مستمرة في منطقة غوميل على ضفاف نهر بريبيات على حدود بيلاروسيا.

وبدأت المفاوضات في وقت سابق يوم الإثنين. وقالت الرئاسة الأوكرانية إن هدفها من المحادثات هو التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.