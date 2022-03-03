بن سلمان: ننظر إلى إسرائيل كـ"حليف محتمل" لا كعدو

عرب ٤٨/أ ف ب

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مقابلة مع مجلة "ذي أتلانتيك" الأميركية، نشرت نصها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم، الخميس، إنّ بلاده لا تنظر إلى إسرائيل "كعدو" بل "كحليف محتمل".

وكان بن سلمان يرد على سؤال عمّا إذا كانت بلاده ستحذو حذو دول عربية أخرى، طبّعت خلال السنتين الماضيتين علاقاتها مع إسرائيل.

وقال ولي العهد السعودي "إنّنا لا ننظر إلى إسرائيل كعدو، بل ننظر لهم كحليف محتمل في العديد من المصالح التي يمكن أن نسعى لتحقيقها معًا، لكن يجب أن تحل بعض القضايا قبل الوصول إلى ذلك"، من دون أن يوضح ما هي هذه القضايا.

وسمحت المملكة العربية السعودية في شكل غير مسبوق للرحلات الجوية المباشرة بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بعبور أجوائها.

وقال ولي العهد السعودي إنّ دول مجلس التعاون الخليجي "تملك الحق كاملًا في القيام بأي شيء يرونه مناسبًا"، مضيفا "بالنسبة لنا، نأمل أن تُحل المشكلة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وأكّدت السعودية، في وقت سابق، أنّ تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرط مسبق لتطبيع العلاقات.

وكان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الذي رعى اتفاقات التطبيع الأخيرة، قال إن السعودية ستكون بين الدول العربية اللاحقة التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل.

وسعت السعودية في السنوات الماضية إلى التواصل مع شخصيات يهودية، وتمّ تناول العلاقات مع إسرائيل وتاريخ الديانة اليهودية في وسائل الإعلام الحكومية والمدعومة من السلطات.

وقال مسؤولون في السعودية إن الكتب المدرسية التي كانت تنعت أتباع الديانات الأخرى بأوصاف مثيرة للجدل، تخضع للمراجعة كجزء من حملة ولي العهد لمكافحة "التطرف" في التعليم.

وفي شباط/فبراير 2020، استضاف الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، الحاخام المقيم في القدس، ديفيد روزين، لأول مرة في التاريخ الحديث.

في تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته، ذكرت مصادر رسمية ووسائل إعلام إسرائيلية أنّ رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، أجرى زيارة غير مسبوقة إلى السعودية وعقد محادثات سرية مع ولي العهد السعودي.