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روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 10:20

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا
قتال شوارع في مدن أوكرانية (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف، ثاني أكبر مدينة في البلاد لمحاصرتهما، حيث تدور معارك في شوارع مدينة سومي، وذلك مع دخول الحرب يومها العاشر.

وأكد رئيس بلدية ماريوبول أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا.

كما أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في حين اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.

تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اختيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي، وتبحث الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والآثار على المستهلكين.

وتأتي هذه التطورات في وقت ذكر فيه مسؤول استخباراتي غربي أن الروس مستعدون لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام.

وفي ما يأتي آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا في يومها العاشر:

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#أوكرانيا الآن مباشر
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#كييف

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

روسيا تعلن وقف إطلاق نار بماريوبول وفولنوفاخا

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