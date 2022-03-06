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موسكو: كييف تتستّر على آثار برنامج "أسلحة بيولوجيّة" مموّل أميركيًّا

تاريخ النشر: 06/03/2022 - 21:49

موسكو: كييف تتستّر على آثار برنامج "أسلحة بيولوجيّة" مموّل أميركيًّا
مكان شهد قصفا مدفعيا روسيا قرب كييف ("أ ب")
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

اتهمت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، كييف بالتستر على آثار برنامج بيولوجي عسكري تم تنفيذه في أوكرانيا وبتمويل من واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف في مؤتمر صحافي، إنه "خلال العملية العسكرية الخاصة، تم كشف وثائق وأدلة أثناء تمشيط دقيق لآثار برنامج بيولوجي عسكري يتم تنفيذه في أوكرانيا، بتمويل من وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.

وأضاف كوناشينكوف أن "البنتاغون يشعر بقلق بالغ إزاء الكشف عن تجاربه البيولوجية السرية في أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية في البلاد".

وذكر المتحدث أن "الجانب الروسي تلقى أيضا وثائق من عمال المعامل البيولوجية الأوكرانية تؤكد تطوير أسلحة بيولوجية في البلاد".

وأوضح كوناشينكوف أن "الوثائق التي تم تلقيها تؤكد أن تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية تم في المختبرات البيولوجية الأوكرانية في المنطقة المجاورة مباشرة للأراضي الروسية".

بالإضافة إلى ذلك، زودت المعامل روسيا بوثائق حول "مسببات الأمراض الخطيرة بشكل خاص مثل الطاعون، والجمرة الخبيثة، والكوليرا، والأمراض الفتاكة الأخرى"، بحسب المصدر نفسه.

واختتم كوناشينكوف قائلا: "يجري الآن تحليل الوثائق من قبل متخصصين روس في قوات الحماية من الإشعاع والكيماويات والبيولوجية".

وفي 24 شباط/ فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​​

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