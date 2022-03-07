أنجلينا جولي في زيارة للنازحين اليمنيين

وصلت مبعوثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الأحد، أنجلينا جولي، وزارت مخيما للنازحين في محافظة لحج جنوبي اليمن، اليوم الإثنين.

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وقال مكتب المفوضية باليمن عبر حسابه على "تويتر"، إن "المحطة الأولى لأنجلينا جولي في اليمن، كانت اليوم في موقع بمحافظة لحج".

وأضافت المفوضية أن جولي "تحدثت إلى نساء نازحات يكافحن من أجل تغطية نفقاتهن".

وأشارت إلى أن "35 أسرة تركت منازلها في محافظة لحج إلى مناطق أخرى بالمحافظة ذاتها، هربًا من النزاع لكنها في الوقت الحالي، تواجه ظروفًا قاسية وبالكاد تعيش".

ووفق مكتب المفوضية وصلت جولي، الأحد، إلى اليمن للفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للنزاع فيه، قائلا: "تأمل أن تساعد زيارتها في لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية لأكثر من 7 سنوات من الصراع".

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنه بنهاية العام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.