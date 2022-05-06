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العفو الدولية: وثقنا جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 12:58

العفو الدولية: وثقنا جرائم حرب ارتكبتها روسيا في أوكرانيا
72 يوما على غزو روسيا لأوكرانيا (Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مرّ 72 يوما على الحرب الروسية على أوكرانيا، في الوقت الذي تدعو فيه الأمم المتحدة وعدة دول أخرى إلى إنهاء الحرب، في حين تتواصل عمليات إجلاء المدنيين في ماريوبول ومجمع آزوفستال.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن عقد بطلب من واشنطن إن "غزو روسيا لأوكرانيا يشكل انتهاكا لسلامة أراضيها ولميثاق الأمم المتحدة".

ومن المقرر وصول قافلة جديدة للأمم المتحدة إلى ماريوبول اليوم، الجمعة، لإجلاء آخر المدنيين المتحصنين في مجمع "آزوفستال" للصناعات المعدنية" آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في هذا المرفأ الاستراتيجي الواقع في دونباس، من دون أي ضمان بوقف للقتال.

وتمكن نحو 100 مدني من مغادرة هذا المجمع في نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إجلاء نظمتها الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس في رسالته اليومية بالفيديو إن "القوات الروسية واصلت قصف مصنع الصلب على الرغم من وعد روسيا بهدنة لمدة ثلاثة أيام بدأت صباح الخميس".

وقال في رسالة على صفحته على "فيسبوك" إن القصف الروسي مستمر "بينما يجب إجلاء مدنيين ونساء وأطفال".

وأضاف زيلينسكي "تخيلوا هذا الجحيم! هناك أطفال! أكثر من شهرين من القصف المتواصل والموت يقترب باستمرار".

من جهته أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساء الخميس أن "الجيش الروسي مستعد دائما لضمان إجلاء المدنيين من آزوفستال حيث ما زال نحو مئتين منهم محاصرين مع المقاتلين الأوكرانيين في هذا المجمع".

وفي ما يلي آخر تطورات اليوم الـ72 من الحرب الروسية على أوكرانيا:

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#أوكرانيا
#روسيا
#غزو أوكرانيا
#ماريوبول
#مجمع آزوفستال
#الأمم المتحدة

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