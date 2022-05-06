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بريطانيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة في مخالفة قيود كورونا

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 21:09

بريطانيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة في مخالفة قيود كورونا
ستارمر (Getty Images)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

فتحت الشرطة البريطانية، الجمعة، تحقيقًا يستهدف زعيم المعارضة العمالية، كير ستارمر، لاحتمال انتهاكه في العام 2021 القيود المفروضة لمكافحة كوفيد، وذلك بعد بضعة أسابيع من فرض غرامة على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، في السياق نفسه.

وقالت الشرطة، في بيان، إنّها بعدما تلقت "معلومات جديدة مهمة" حول تجمع مخالف، "يمكننا التأكيد أن تحقيقا يجري في انتهاكات محتملة" للقيود الصحية.

ومن شأن فتح هذا التحقيق أن يضع ستارمر في موقف حرج، كونه دعا جونسون مرارا إلى الاستقالة، في غمرة كشف أمر الحفلات التي اقيمت في داونينغ ستريت خلال فترات الإغلاق.

ونُظّم التجمّع في دورهام في شماليّ إنكلترا في نيسان/أبريل من العام الماضي، ونشر بعده تسجيل فيديو لستارمر يحتسي الجعة، ويتناول الطعام داخل مكتب للحملة مع رفاق له.

وستارمر هو محام ومدّع عام سابق في إنكلترا وويلز، ويصر على أن أيا من القيود التي كانت مفروضة حينها على التجمّعات المقامة في الأماكن المغلقة لم تنتهك بما أنه كان يؤدي عمله.

وقال متحدث باسم حزب العمال "من دواعي سرورنا الإجابة على أي أسئلة ونصر على أن أي قيود لم تُخرق".

وكانت الشرطة قد دقّقت حينها في ظروف إقامة التجمّع، وخلصت إلى أن "أي مخالفة لم تُرتكب".

لكنّ الإعلان المغاير الصادر الجمعة يأتي غداة انتخابات محلية، يبدو أن المحافظين تكبّدوا فيها هزيمة فادحة من جراء تصويت عقابي لحزبهم على خلفية انتهاك قادته للقيود الصحية.

وفرضت غرامة مالية على كل من جونسون ووزير ماليته، ريشي سوناك، لمشاركتهما في تجمّع في مقر رئاسة الحكومة للاحتفال بعيد ميلاد رئيس الحكومة في العام 2020.

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#بوريس جونسون
#بريطانيا
#حزب العمال
#كير ستارمر

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