تايوان: "توغّل كبير" للطائرات الصينية في دفاعنا الجوي

عرب ٤٨/أ ف ب

أعلنت تايوان، الجمعة، عن توغل كبير جديد للطيران الصيني في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها، وهو ثاني أكبر تعد في يوم واحد هذا العام وشاركت فيه 18 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الطائرات كانت 12 مقاتلة من طراز "جيه-11" و"جيه-16"، وقاذفتين من طراز "إتش-6".

ويرتفع عدد التوغلات الجوية الصينية منذ بداية العام إلى أكثر من 370.

وفي 23 كانون الثاني/يناير، دخلت 39 طائرة صينية منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات لبثّ تحذيرات، ونشرت أنظمة صواريخ دفاع جوي لتعقب الطائرات الصينية.

وتعيش جزيرة تايوان تحت تهديد غزو من الصين، التي تعتبرها جزءا من أراضيها ستستعيده يومًا، وبالقوة، إذا لزم الأمر.

وتسجّل منذ أيلول/سبتمبر 2020 توغلات بأعداد مشابهة في منطقة الدفاع الجوي الخاصة بها.

وخلال العام الماضي، أُحصيت 969 عملية توغل لطائرات القوات المسلحة الصينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية، أي أكثر من ضعف عدد عمليات التوغل عام 2020 (380).

وتختلف منطقة الدفاع الجوي التايوانية عن مجالها الجوي، فالأولى أوسع بكثير وتتداخل جزئيًا مع منطقة الدفاع الجوي الصينية.