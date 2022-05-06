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مسؤول روسي: سنبقى في الجنوب الأوكراني "إلى الأبد"

تاريخ النشر: 06/05/2022 - 18:48

مسؤول روسي: سنبقى في الجنوب الأوكراني "إلى الأبد"
من خيرسون (Getty Images)
عرب ٤٨/أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

أكد النائب الأوّل لرئيس المجلس الاتحادي الروسي، أندري تورتشاك، اليوم، الجمعة، أنّ روسيا ستبقى جنوبيّ أوكرانيا "إلى الأبد"، وذلك خلال زيارته مدينة خيرسون الأوكرانية التي أعلنت موسكو السيطرة التامة عليها منذ آذار/مارس.

وقال تورتشاك، كما نقل عنه بيان لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، "إذ أتوجه إلى سكان منطقة خيرسون، أود أن أقول مجددا إن روسيا موجودة هنا إلى الأبد. يجب عدم التشكيك في ذلك".

وللمرة الأولى، يعلن مسؤول روسي رفيع عزم موسكو على البقاء في الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء العمليات العسكرية في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأضاف تورتشاك "لن تكون هناك أي عودة إلى الماضي. سنعيش معا، سنطور هذه المنطقة الغنية بتراثها التاريخي وشعبها الذي يقيم هنا".

وأكّد أن روسيا ستساعد منطقة خيرسون، كما فعلت بالنسبة إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في شرقيّ أوكرانيا، واللتين اعترفت موسكو باستقلالهما.

وأورد أنّ جميع قدامى المقاتلين المقيمين في هذه الأراضي، والذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية سيتلقون هدايا ومكافآت مالية من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لمناسبة التاسع من أيار/مايو، ذكرى انتصار روسيا على ألمانيا النازية.

وتورتشاك هو أيضا سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم، وأعلن أن مركزًا لوجستيا روسيا للمساعدة الإنسانية سيفتتح قريبا في خيرسون.

وأوضح أن المركز الذي سيقيمه الحزب الحاكم سيهتم خصوصا بتأمين مواد غذائية وأدوية للسكان.

وخيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في 2014، هي إلى الآن المدينة الأوكرانية المهمة الوحيدة التي سيطر عليها الروس في شكل كامل منذ بدء غزوهم لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأعلنوا ذلك في الثالث من آذار/مارس.

وسبق أن أعلنت الإدارة الروسية لهذه المدينة الساحلية نيتها اعتماد الروبل بديلا من العملة الأوكرانية اعتبارا من الأول من أيار/مايو.

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#أوكرانيا
#روسيا
#خيرسون

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