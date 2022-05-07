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اجتماع لقادة مجموعة السبع بمشاركة زيلينسكي

تاريخ النشر: 07/05/2022 - 11:19

اجتماع لقادة مجموعة السبع بمشاركة زيلينسكي
اجتماع الأحد عبر تقنية "زووم" (أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاد، داعيا الكونغرس إلى رصد مبالغ إضافية.

يأتي ذلك، فيما تواصل القوات الروسية محاولاتها للسيطرة على مجمع آزوفستال الصناعي في أقصى الجنوب الشرقي لمقاطعة دونيتسك، حيث يتحصن المئات من أفراد كتيبة آزوف المقاتلة ضمن الجيش الأوكراني الذين سبق وأعلنوا رفضهم الاستسلام وفق شروط موسكو.

وتلقي هذه التطورات الميدانية بظلالها على عمليات إجلاء المدنيين من المصنع، في ظل تبادل الاتهامات، إذ اتهمت الحكومة الأوكرانية موسكو بالمسؤولية عن تعثر وبطء خروج المدنيين من المجمع الصناعي المحاصر بسبب الانتهاكات التي ترتكبها القوات الروسية.

وفي نيويورك، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا أعرب فيه أعضاؤه عن قلقهم العميق بشأن السلام والأمن في أوكرانيا.

وأعرب المجلس عن دعمه القوي لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في البحث عن حل سلمي، وطلب منه تقديم إحاطة للمجلس في الوقت المناسب بشأن هذه الجهود.

وأشار المجلس إلى أن جميع الدول الأعضاء تعهدت بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالالتزام بتسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية.

وفي ما يلي آخر تطورات اليوم الـ73 من الحرب الروسية على أوكرانيا:

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#الحرب العالمية الثالثة
#روسيا الآن مباشر
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