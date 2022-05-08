  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

رئيس النظام السوري يلتقي خامنئي ورئيسي في إيران

تاريخ النشر: 08/05/2022 - 16:22

رئيس النظام السوري يلتقي خامنئي ورئيسي في إيران
الأسد وخامنئي ("أ ب")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني، عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى والرئيس، إبراهيم رئيسي".

وقالت وكالة "نور نيوز" للأنباء المقربة من أجهزة الأمن الإيرانية، إن الأسد غادر طهران في وقت لاحق، عائدا إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن خامنئي قوله للأسد: "الجميع الآن ينظرون إلى سورية كدولة قوية. الاحترام والمصداقية التي تتمتع بها سورية الآن، أكثر بكثير من ذي قبل".

من جهته، قال الأسد إن العلاقات القوية بين إيران وسورية كانت بمثابة حصن ضد النفوذ الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ونقلت "نور نيوز" عن الأسد قوله إن "العلاقات الإستراتيجية بين إيران وسورية كانت سببا في عدم سيطرة النظام الصهيوني على المنطقة".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للأسد وهو يصافح خامنئي بحرارة ويبتسم بجانب رئيسي.

ونادرا ما يسافر الأسد إلى خارج سورية منذ تحول حملة القمع ضد المظاهرات في سورية عام 2011 إلى حرب أهلية مدمرة جعلته منبوذا عالميًا.

وقام الأسد بعدة زيارات لرعاته الرئيسيين روسيا وإيران، لكنه قام بأول زيارة له إلى الإمارات منذ بدء الصراع في وقت سابق من هذا العام.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الأسد إلى طهران منذ أكثر من عامين. وكان آخر زياراته إلى العاصمة الإيرانية في شباط/ فبراير 2019.

بودكاست عرب 48

#رئيس النظام السوري
#بشار الأسد
#إيران
#طهران
#سوريا
#سورية
#علي خامنئي

حوارات

حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان
حوار مع جبرائيل شفاكة | متروبولين تل أبيب ومحو "الخط الأخضر" وإنعاش الاستيطان

2022-05-07

حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟
حوار مع نائلة الوعري | كيف أصبحت القدس عاصمة فلسطين السياسية والروحية؟

2022-04-30

حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين
حوار مع أشرف بدر | إعادة إنتاج خطاب الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين

2022-04-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مفقودون إثر قصف روسيّ لمدرسة وانتهاء اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبيّ دون اتفاق
مفقودون إثر قصف روسيّ لمدرسة وانتهاء اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبيّ دون اتفاق

2022-05-08

حقول العراق: كأن الجفاف وحده لم يكن كافيا.. فأتت الحرب على أوكرانيا
حقول العراق: كأن الجفاف وحده لم يكن كافيا.. فأتت الحرب على أوكرانيا

2022-05-08

انتخابات لبنان: مغتربون في 48 دولة يقترعون بالمرحلة الثانية
انتخابات لبنان: مغتربون في 48 دولة يقترعون بالمرحلة الثانية

2022-05-08

الأكثر قراءة

استمرار عمليات البحث عن المنفذين لعملية إلعاد

استمرار عمليات البحث عن المنفذين لعملية إلعاد

2022-05-07
مصر: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

مصر: مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس

2022-05-07
انفجار فندق في هافانا: 26 قتيلا وأعمال بحث عن مفقودين

انفجار فندق في هافانا: 26 قتيلا وأعمال بحث عن مفقودين

2022-05-07
الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات بالسيلة الحارثية

الاحتلال يهدم منزل الأسير عمر جرادات بالسيلة الحارثية

2022-05-07
مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا

مقتل امرأة على يد ابنها قرب حيفا

2022-05-07