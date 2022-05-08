رئيس النظام السوري يلتقي خامنئي ورئيسي في إيران

التقى رئيس النظام السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، خلال زيارة نادرة لطهران، حسبما أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي.

وقال التلفزيون إن الأسد قام بزيارة قصيرة للحليف الإيراني، عقد خلالها لقاءين منفصلين مع "المرشد الأعلى والرئيس، إبراهيم رئيسي".

وقالت وكالة "نور نيوز" للأنباء المقربة من أجهزة الأمن الإيرانية، إن الأسد غادر طهران في وقت لاحق، عائدا إلى العاصمة السورية دمشق.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية عن خامنئي قوله للأسد: "الجميع الآن ينظرون إلى سورية كدولة قوية. الاحترام والمصداقية التي تتمتع بها سورية الآن، أكثر بكثير من ذي قبل".

من جهته، قال الأسد إن العلاقات القوية بين إيران وسورية كانت بمثابة حصن ضد النفوذ الإسرائيلي في الشرق الأوسط.

ونقلت "نور نيوز" عن الأسد قوله إن "العلاقات الإستراتيجية بين إيران وسورية كانت سببا في عدم سيطرة النظام الصهيوني على المنطقة".

ونشرت وسائل إعلام إيرانية صورا للأسد وهو يصافح خامنئي بحرارة ويبتسم بجانب رئيسي.

ونادرا ما يسافر الأسد إلى خارج سورية منذ تحول حملة القمع ضد المظاهرات في سورية عام 2011 إلى حرب أهلية مدمرة جعلته منبوذا عالميًا.

وقام الأسد بعدة زيارات لرعاته الرئيسيين روسيا وإيران، لكنه قام بأول زيارة له إلى الإمارات منذ بدء الصراع في وقت سابق من هذا العام.

وتعدّ هذه الزيارة الأولى التي يقوم بها الأسد إلى طهران منذ أكثر من عامين. وكان آخر زياراته إلى العاصمة الإيرانية في شباط/ فبراير 2019.