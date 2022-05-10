الصحة العالمية: سياسة "صفر كوفيد" في الصين غير قابلة للاستمرار

حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، الثلاثاء، من أن إستراتيجية الصين القائمة على "صفر إصابات بكوفيد" غير قابلة للاستمرار، مشددا على أهمية الانتقال إلى نهج بديل.

وقال في مؤتمر صحافي في جنيف "عندما نتحدث عن إستراتيجية صفر كوفيد، لا نعتقد بأنها مستدامة، نظرا إلى سلوك الفيروس حاليا وما نتوقعه في المستقبل. الانتقال إلى إستراتيجية مختلفة في غاية الأهمية".

وأضاف مدير الحالات الطارئة مايكل راين "كما قال الدكتور تيدروس يجب أن تكون لدينا هذه القدرة على التكيف مع الظروف مع ما نراه في البيانات وتحدث عن ذلك بالتفصيل مع الزملاء الصينيين". وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية سمحت للصين لبعض الوقت بتسجيل عدد قليل من الوفيات مقارنة بعدد سكانها.

وأوضح راين "إنه شيء تريد الصين الحفاظ عليه".

وأمام ارتفاع عدد الوفيات منذ شباط/فبراير وآذار/مارس، من المنطقي أن تتحرك الحكومة كما قال راين "لكن كل هذه الإجراءات كما كررنا منذ البداية يجب أن تتخذ في إطار احترام الأفراد وحقوق الإنسان".

في نهاية الأسبوع الماضي أكدت الصين أنها ستستمر في إستراتيجيتها "صفر كوفيد الورقة الرابحة الرئيسية" لمكافحة فيروس كورونا رغم الإحباط المتزايد في شنغهاي حيث يحتج السكان الآن بالطرق على الأقدار على النوافذ.

تواجه الصين التي لم تسجل حالات كوفيد لمدة عامين، أسوأ تفش وبائي منذ ربيع 2020 وتستمر في تطبيق السياسة نفسها حتى مع تحور الفيروس وأصبح أشد عدوى من السلالة الأصلية التي ظهرت في الصين نهاية 2019.

وفقًا للسلطات الصينية - بما في ذلك الرئيس شي جينبينغ الذي ألقى بثقله لمتابعة هذه الإستراتيجية - سمحت سياسة صفر كوفيد للصينيين بالعيش بشكل شبه طبيعي منذ عام 2020 والحد من عدد الوفيات إلى أقل من 5000 حسب التقرير الرسمي.

لكن المتحورة أوميكرون غيرت المشهد كليا.

دعا الدكتور راين إلى تطبيق "سياسات ديناميكية وقابلة للتكيف ومرنة" لأن الافتقار إلى القدرة على التأقلم أظهر خلال هذه الجائحة أنه يمكن أن يسبب "الكثير من الضرر".

شددت ماريا فان كيركوف المسؤولة عن الإشراف على مكافحة كوفيد داخل منظمة الصحة العالمية على أنه من المستحيل اليوم وقف انتقال الفيروس.

وقالت إن "هدفنا على المستوى العالمي ليس كشف جميع الحالات ووقف انتقال العدوى. هذا مستحيل حاليا".

وتابعت "لكن ما علينا القيام به هو خفض معدل التفشي لأن الفيروس ينتشر بدرجة عالية من العدوى".