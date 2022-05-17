تركيا ترفض انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.. إردوغان: كيف نثق بهم؟

عرب ٤٨ / أ ف ب

قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الإثنين، إن بلاده "لن تتنازل في موضوع انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي بعدما قدم البلدان ترشحهما رسميا".

وتساءل إردوغان "كيف نثق بهم؟ السويد هي حاضنة التنظيمات الإرهابية (...) لن نتنازل في شأن انضمام أولئك الذين يفرضون عقوبات على تركيا إلى حلف شمال الأطلسي"، مكررا أن البلدين المذكورين في شمال أوروبا يبديان تساهلا مع متمردي حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "تنظيما إرهابيا".

وأفادت "الأناضول" أن تركيا تأخذ بشكل خاص على السويد وفنلندا عدم الموافقة على طلبات تسليم أشخاص تتهمهم بأنهم أعضاء "في منظمات إرهابية".

ونقلت الوكالة عن وزارة العدل القول إن أيا من طلبات التسليم الـ33 التي أرسلتها أنقرة لم يحصل على رد إيجابي من جانب ستوكهولم أو هلسنكي خلال السنوات الخمس الماضية.

وعن زيارة وفد دبلوماسي سويدي لتركيا قريبا "لمعرفة كيف يمكن حل المسألة" بحسب وزير الدفاع السويدي، حذر إردوغان قائلا "سيأتون لإقناعنا؟ أجدى ألا يتكبدوا عناء ذلك!".

ويهدد الرئيس التركي منذ يوم الجمعة بعرقلة انضمام هاتين الدولتين إلى حلف الأطلسي معتبرا أنهما تشكلان "مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني".

ومما يذكر أن أي توسيع للحلف يتطلب إجماع الدول الأعضاء.

من جانب آخر، تنتقد تركيا السويد لأنها علقت أي مبيعات أسلحة معها منذ 2019 ردا على العملية التركية في شمال سورية.

وبدا وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أكثر تساهلا حيال فنلندا الأحد، لكنه انتقد السويد بسبب الإدلاء بتصريحات "مستفزة" خلال محادثات في برلين مع نظرائه من حلف الأطلسي.

ويتوجه تشاوش أوغلو، الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء.

وبعد ترشح فنلندا الأحد، أعلنت السويد الإثنين أنها ستقدم ترشحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.