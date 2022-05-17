مباحثات بين واشنطن وفنلندا والسويد حول الانضمام إلى الناتو

عرب ٤٨ / أ ف ب

يستقبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعد غد الخميس رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسن والرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في البيت الأبيض كما أعلنت الناطقة باسمه كارين جان-بيار في بيان اليوم الثلاثاء.

وقالت الناطقة "سيبحثون ترشيحي فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، والأمن الأوروبي وكذلك الدعم لأوكرانيا" في ظل الهجوم الروسي عليها.

وجاءت هذه الانعطافة بالنسبة لهلسنكي وستوكهولم، وهما دولتان تمسكتا بالحياد العسكري، نتيجة مباشرة للغزو الروسي لأوكرانيا. وحدهم الاعضاء يستفيدون من مظلة الأطلسي وليس الدول المرشحة.

مما يذكر أنه على المرشح لعضوية الحلف إرسال ملفه إلى مقر المنظمة في بروكسل لبدء مفاوضات، وتتطلب الموافقة على الطلب إجماع الأعضاء الثلاثين الحاليين.

وفيما قال الحلف الأطلسي إن البلدين سيكونان "موضع ترحيب"، أثار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان شكوكا حول احتمال التوصل إلى إجماع بدون صعوبة.

وعبر إردوغان عن رفضه منح عضوية حلف الأطلسي لهذين البلدين، مشددا على أنهما "مأوى لإرهابيي حزب العمال الكردستاني" الذي تصنّفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي وقت سابق اليوم، صوت البرلمان الفنلندي لصالح الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بغالبية كبرى بلغت أكثر من 95%، ما يتيح إرسال الترشيح الرسمي إلى مقر الحلف.

وفي ختام جلسة برلمانية استمرت يومين، اعتمد مشروع انضمام فنلندا إلى الحلف الأطلسي بغالبية 188 صوتا مقابل 8 ومن دون امتناع أي عضو عن التصويت، بحسب نتيجة الاقتراع.

واتخذ ترشيحا فنلندا والسويد، وهما نتيجة مباشرة للاجتياح الروسي لأوكرانيا، طابعا رسميا الأحد والإثنين على التوالي.

وكان التصويت بغالبية ساحقة في البرلمان الفنلندي منتظرا لكن النتيجة النهائية فاقت التوقعات.

وقال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، للتلفزيون بعد التصويت "إنها نتيجة استثنائية، لم أكن أتوقع مثل هذه النتيجة. التصويت واضح، لا مناقشات بعد الأحد، هذا المساء سنوقع رسالة الترشح لعضوية حلف شمال الأطلسي".

بعد هذه الموافقة البرلمانية، تريد هلسنكي إرسال ترشيحها إلى مقر الحلف الأطلسي في بروكسل في وقت متزامن مع السويد.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو أن السويد وفنلندا ستقدمان بشكل مشترك ترشيحهما في مقر الحلف في بروكسل غدا الأربعاء.

وقالت "أنا سعيدة لأننا سلكنا نفس المسار وأننا نستطيع القيام بذلك معًا".