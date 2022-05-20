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موسكو تعلن سيطرة كاملة على لوغانسك وتوقف إمداد فنلندا بالغاز

تاريخ النشر: 20/05/2022 - 15:20

موسكو تعلن سيطرة كاملة على لوغانسك وتوقف إمداد فنلندا بالغاز
قوات أوكرانية تحارب في لوغانسك، الشهر الماضي (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، أن السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن شويغو قوله إن "وحدات القوات المسلحة الروسية مع فرق الميليشيا الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس. تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز".

وأضاف شويغو أن بلاده ستُنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردًا على تعزيز حلف شمال الأطلسي (ناتو) قواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد.

وقال شويغو أمام مسؤولي وزارته والجيش إنه "بحلول نهاية العام، (سيتمّ إنشاء) 12 قاعدة عسكرية وسيتمّ نشر وحدات في المنطقة العسكرية في الغرب"، بدون تحديد طبيعة هذه المنشآت ولا حجمها.

وأشار إلى "تزايد التهديدات العسكرية على الحدود الروسية"، معدّدًا خصوصًا مناورات الناتو "ديفندر يوروب"ا لجارية حاليًا إلى الغرب وجنوب غرب روسيا وكذلك في القطب الشمالي.

وتحدث أيضًا عن تهديد آخر هو "ترشح جارتينا القريبتين، فنلندا والسويد، للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أشار إلى أن الردّ الروسي على هذا التوسع سيُحدّد بناء على نشر الناتو قواته في هاتين الدولتين، لكنّه قلّل من أهمية انضمام فنلندا والسويد المنتظر للحلف.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت شركة "غازوم" الفنلندية الحكومية، اليوم، أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي ستُقطع عن فنلندا صباح غد، السبت، بعد أن رفضت الشركة الدفع لمجموعة "غازبروم" الروسية العملاقة بالروبل.

وقال رئيس مجلس إدارة "غازوم"، ميكا فيلايانين، في بيان إنه "من المؤسف للغاية أن إمدادات الغاز الطبيعي بموجب عقدنا للتوريد ستتوقف الآن. إلا أننا كنا نستعدّ متيقظين لهذا الوضع، ولن تكون هناك اضطرابات في شبكة توزيع الغاز".

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