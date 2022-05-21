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موسكو تبحث مسألة تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين

تاريخ النشر: 21/05/2022 - 23:48

موسكو تبحث مسألة تبادل أسرى أوكرانيين برجل أعمال مقرب من بوتين
جنود أوكرانيون في منطقة دونباس (gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

أعلن النائب والمفاوض الروسي، ليونيد سلوتسكي، السبت أن بلاده تنظر في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي كتيبة آزوف الأوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك القريب من الرئيس، فلاديمير بوتين.

وقال سلوتكسي عضو الوفد الروسي خلال المفاوضات الأخيرة مع كييف، بحسب ما نقلت عنه وكالة "ريا نوفوستي" للأنباء ردا على سؤال في هذا الصدد "سندرس المسألة".

وأوضح متحدثا من مدينة دونيتسك الانفصالية في جنوب شرق أوكرانيا أن إمكان حصول هذا التبادل سيناقشه في موسكو "من يملكون صلاحيات" القيام بذلك.

وفيكتور مديفيتشوك (67 عاما) سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس الروسي، وأوقف منتصف نيسان/ أبريل في أوكرانيا بعدما فر منذ بدء الهجوم الروسي أواخر شباط/ فبراير.

وكان قيد الإقامة الجبرية منذ أيار/ مايو 2021 بعد اتهامه بـ"الخيانة العظمى" و"محاولة نهب الموارد الطبيعية في القرم"، شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا في 2014.

وأعلن الجيش الروسي، الجمعة، أن آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الإستراتيجية والمتحصنين في مجمع آزوفستال المترامي قد استسلموا.

وبين هؤلاء مقاتلون في كتيبة آزوف القومية والتي يعتبر الكرملين أنها من "النازيين الجدد". وتأمل كييف بالإفراج عن هؤلاء مقابل أسرى روس.

وفي 26 أيار/ مايو، تدرس المحكمة الروسية العليا طلبا لتصنيف هذه الكتيبة "تنظيما إرهابيا". ومن شأن ذلك في حال حصوله أن يعقد عملية تبادل الأسرى.

واعتبر زعيم الانفصاليين في دونيتسك، دنيس بوشيلين، السبت، أنه ينبغي محاكمة الجنود الأوكرانيين الذين دافعوا عن ىزوفستال وسلموا أنفسهم.

ونقلت ريا نوفوستي عن بوشيلين قوله في مؤتمر صحافي شارك فيه ليونيد سلوتسكي "أرى أن لا مفر من المحكمة. يجب أن تنتصر العدالة".

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