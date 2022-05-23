اغتيال خدائي: إيران تتعهد بالثأر وإسرائيل تتأهب

تعهد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بـ"الثأر الحتمي" على اغتيال العقيد في الحرس الثوري، صياد خدائي، بالرصاص في طهران أمس، الأحد، وذلك في أبرز استهداف لشخصية إيرانية منذ العام 2020.

وأكد رئيسي اليوم، الإثنين، أن "الثأر لخدائي هو أمر حتمي، ليس لدي شك في أن الانتقام لدماء هذا الشهيد العظيم من أيدي المجرمين أمر حتمي"، حسب ما نقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية بنسختها العربية.

وأضاف "لا شك أن يد الغطرسة العالمية لها علاقة بهذا الاغتيال"، مؤكدا "الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة من قبل المسؤولين الأمنيين".

ومن جهتها، أعلنت إسرائيل اليوم حالة التأهب في سفاراتها وممثلياتها حول العالم؛ تحسبا لمحاولة إيران الثأر لمقتل خدائي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تأخذ بالحسبان إمكانية حدوث رد إيراني، على اغتيال العقيد صياد خدائي، في طهران، المنسوب إليها".

وتابعت "تستمر حالة التأهب في ممثليات إسرائيل في أنحاء العالم"؛ فيما لم تعلن إسرائيل رسميا مسؤوليتها عن الاغتيال لكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن "خدائي كان مسؤولا عن محاولات اعتداء كثيرة استهدفت مواطنين إسرائيليين في بعض دول العالم".

وكان الحرس الثوري قد أعلن أمس، الأحد، أن خدائي "تعرّض إلى جريمة اغتيال إرهابية" نفّذها شخصان كانا على دراجة نارية في شارع مجاهدي الإسلام في شرق طهران.

وأشار الحرس إلى أن من يقف خلف العملية عناصر مرتبطون بـ"الاستكبار العالمي"، مؤكدا فتح تحقيق لتحديد هوية "المعتدي أو المعتدين".

وأوضح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل شكارجي، اليوم أن "أبعاد هذا الاغتيال هي موضع تحقيق"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.

ووصف الحرس والاعلام الرسمي خدائي بأنه "مدافع حرم"، فيما أفاد التلفزيون الرسمي أن خدائي "معروف في سورية"، من دون تفاصيل.

واغتيل خدائي بخمس طلقات قرابة الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش لدى عودته إلى منزله، وفق ما أفادت الأحد وكالة "إرنا" الرسمية للأنباء.

وأمر المدّعي العام في طهران بـ"الإسراع في تحديد وتوقيف منفذّي هذا العمل الإجرامي"، وفق وكالة "فارس".

ويعدّ مقتل خدائي أبرز عملية استهداف مباشر داخل إيران منذ اغتيال العالم النووي فخري زاده في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

ويأتي مقتل خدائي في وقت تُبذل جهود دبلوماسية لكسر الجمود الحاصل في مباحثات إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.