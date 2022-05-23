حرب أوكرانيا: موسكو تدرس خطة السلام والمؤبد لجندي روسي

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

أدانت محكمة في كييف، اليوم الإثنين، الجندي الروسي البالغ 21 عاما الذي قتل مدنيا بارتكاب جريمة حرب، وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو، فيما أعلنت روسيا أنها تدرس خطة السلام المقترحة من إيطاليا لأوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، قوله، اليوم الإثنين، إن روسيا تلقت خطة السلام التي اقترحتها إيطاليا وتدرسها.

وقال "تلقيناها منذ وقت قصير وندرسها"، مؤكدا أنها ليست قيد المناقشة حاليا بين روسيا وإيطاليا. وأضاف "عندما ننتهي من دراستها سنعطي رأينا".

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الجمعة، أن بلاده اقترحت على الأمم المتحدة تشكيل "مجموعة تيسير دولية" لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار "خطوة بخطوة" في أوكرانيا.

بالنسبة إلى دي مايو فإن "مجموعة التيسير" التي اقترحتها الأمم المتحدة "يجب أن تحاول إعادة بناء الحوار بين طرفين هما في حالة حرب حاليا".

أربع مراحل لوقف الحرب بأوكرانيا

لم تنشر تفاصيل هذه الخطة بعد، لكن وفقًا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية فإن الوثيقة التفصيلية التي سلمت للأمم المتحدة ووضعها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الإيطالية تنص على أربع مراحل:

- وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ونزع الأسلحة على الجبهة، تحت إشراف الأمم المتحدة.

- مفاوضات بشأن وضع أوكرانيا التي ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وليس حلف شمال الاطلسي.

- اتفاقية ثنائية بين أوكرانيا وروسيا بشأن شبه جزيرة القرم ودونباس، ستتمتع هذه الأراضي المتنازع عليها بحكم ذاتي كامل، مع الحق في ضمان أمنها، ولكنها ستكون تحت سيادة أوكرانية.

- إبرام اتفاقية سلام وأمن في أوروبا متعددة الأطراف بهدف رئيسي هو نزع السلاح ومراقبة الأسلحة ومنع نشوب نزاعات.

وقال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن روسيا مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، موضحا أن كييف سبب تعليقها.

وفي كييف، قال القاضي سيرغي أغافونوف إن "محكمة أوكرانية خلصت إلى أن فاديم شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة".

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عاما، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا، في أولى أيام الغزو الروسي.

وأدين الجندي بتهمة القتل العمد. وقال القاضي إن "عملية القتل ارتكبت بنية مباشرة.. شيشيمارين انتهك القوانين وقواعد الحرب".

وأفاد الجندي الروسي المحكمة الأسبوع الماضي بأنه أطلق النار على شيليبوف بضغط من جندي آخر بينما حاولا الانسحاب والهرب إلى روسيا على متن سيارة مسروقة في 28 شباط/فبراير، اليوم الرابع للغزو الروسي.

واعتذر شيشيمارين وطلب الصفح من أرملة شيليبوف.

بدوره، أكد محاميه فكتور أوفسيانيكوف أنه سيقدّم استئنافا ضد الحكم. وقال "هذه أشد عقوبة وأي شخص رصين يقدّم طعنا ضدها... سأطلب إلغاء حكم المحكمة".

وأفاد الكرملين أنه بينما يشعر بـ"القلق" حيال مصير شيشيمارين، لم يتمكن من تقديم مساعدة على الأرض نظرا إلى عدم وجود حضور دبلوماسي روسي في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "لا يعني ذلك أننا لن نحاول الوصول عبر قنوات أخرى. يحمل مصير كل مواطن روسي أهمية بالغة بالنسبة إلينا".