الصين تحذر.. بايدن: سياسة واشنطن حيال تايوان لم تتغير

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن سياسة واشنطن حيال تايوان والقائمة على "الغموض الإستراتيجي" لم تتغير، بعدما أدلى بتصريحات بشأن استعداد بلاده للدفاع عن الجزيرة في مواجهة أي غزو صيني اعتبرت مؤشرا على وجود تغير.

ولدى سؤاله بشأن إن كانت هذه السياسة انتهت، رد بايدن بـ"لا". وقال "لم تتغير السياسة أبدا. أعلنت ذلك عندما أدليت بتصريحاتي في الأمس".

وكان الرئيس الأميركي بايدن قد أكد خلال مباحثاته في طوكيو، بعد لقائه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في واشنطن أن الإدارة الأميركية سترد عسكريا في حال هجوم الصين على تايوان، في أول تلويح أميركي باستخدام القوة ضد بكين.

وسارعت تايوان إلى الإعراب عن ترحيبها بتصريحات بايدن، وتجديد ما سمته الالتزام الأميركي الراسخ تجاهها، لكن "رويترز" نقلت في وقت لاحق عن مسؤول في البيت الأبيض أنه لا تغيير في سياسة واشنطن تجاه تايوان، مؤكدا، في الوقت نفسه، حرص بايدن على تزويد تايوان بالوسائل العسكرية للدفاع عن نفسها.

وأكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن سياسة "الصين الواحدة" الأميركية حيال تايوان لم تتغير، بعدما صرح الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريا في وجه أي غزو صيني.

وحذرت بكين من إساءة تقدير التزامها بحماية سيادتها، في أول رد فعل صيني على تصريحات بايدن بشأن تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين، إن قضية تايوان شأن صيني داخلي، وإنه لا يسمح لأي قوة خارجية بالتدخل فيها.

واعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني أن الولايات المتحدة "تلعب بالنار"، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية.