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توقعات روسية بتراجع إنتاج النفط هذا العام بنحو 8.4%

تاريخ النشر: 26/05/2022 - 10:07

توقعات روسية بتراجع إنتاج النفط هذا العام بنحو 8.4%
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

رجّح نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، تراجع إنتاج النفط في روسيا إلى ما بين 480 و500 مليون طن هذا العام علما بأن عام 2021 شهد إنتاج حوالي 524 مليون طن.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية تصريحات أدلى بها نوفاك من العاصمة الإيرناية طهران، قال فيها إن التوقعات قابلة للتغيير تبعا للوضع.

وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قد ذكرت أن إنتاج النفط هذا العام سينخفض بنسبة 9.3% إلى 475.3 مليون طن.

وقال نوفاك للصحافيين: "أعتقد أن الانكماش سيكون أقل بكثير. كان هناك شهر واحد فقط زاد الانكماش فيه عن مليون برميل يوميا ولم يعد الأمر كذلك الآن. لذلك أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش في المستقبل".

في المقابل، أظهرت بيانات أميركية رسمية، أمس الأربعاء، انخفاضا قريبا من التوقعات في مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأميركية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في بيان، إن مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية انخفضت بمقدار مليون برميل إلى 419.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 أيار/ مايو الجاري.

وجاء الانخفاض أكثر قليلا من توقعات المحللين بانخفاض 737 ألف برميل.

كما انخفض المخزون الأميركي من البنزين بمقدار 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضا بمقدار 634 ألف برميل.

وأظهرت البيانات أن متوسط استهلاك المصافي الأمريكية من النفط الخام بلغ 16.3 مليون برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 334 ألف برميل عن المتوسط اليومي للأسبوع الذي سبقه.

وبلغ متوسط الواردات الأميركية من النفط الخام 6.5 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بانخفاض 82 ألف برميل في اليوم مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

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#إنتاج النفط
#روسيا
#الولايات المتحدة الأميركية

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