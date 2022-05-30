واشنطن وأثينا تدعوان إيران إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين

دعت واشنطن وأثينا، الإثنين، السلطات في إيران، إلى الإفراج عن ناقلتي نفط يونانيتين محتجزتين في مياه الخليج، في حادث اعتبرت الولايات المتحدة أنه يشكل "تهديدًا لسلامة الملاحة"، بحسب بيان لوزارة الخارجيّة الأميركية.

وأجرى وزير الخارجيّة الأميركيّة، أنتوني بلينكن، اتصالًا بنظيره اليونانيّ، نيكوس دندياس، اتفقا خلاله على أنّه "يتوجّب على إيران ترك السفينتين حالًا وطاقميهما وحمولتهما" كما أفاد المتحدّث باسم الوزارة، نيد برايس.

وذكرت الخارجية الأميركية، أن بلينكن أدان "بأشد العبارات" احتجاز الحرس الثوري الإيراني "غير المبرر" لسفينتين ترفعان العلم اليوناني، يوم الجمعة الماضي.

واحتجزت القوات الإيرانية الناقلتين اليونانيتين بعد فترة وجيزة من إنذار طهران بأنها ستتخذ إجراءات عقابية ضد أثينا بسبب مصادرة الولايات المتحدة شحنة نفط إيرانية من ناقلة احتُجزت قبالة الساحل اليوناني.

وقال بلينكن، في بيان، "المضايقات الإيرانية المتواصلة للسفن والتدخل في الحقوق والحريات الملاحية تشكل تهديدا لأمن الملاحة والاقتصاد العالمي".

ودعا دبلوماسيون أميركيون ويونانيون، إيران، للإفراج على الفور عن الناقلتين وشحناتهما وطواقمهما. وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تقف لدعم الدولة الحليفة لها في حلف شمال الأطلسي "في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر".

وقالت الهيئة المعنية بالملاحة في إيران، يوم السبت، إن أفراد طاقمي الناقلتين لم يتم اعتقالهم وإنهم في صحة جيدة ويتم الاعتناء بهم على متن السفينتين.

وكانت السلطات اليونانية قد احتجزت، الشهر الماضي، الناقلة "بيغاس" التي ترفع العلم الإيراني بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

والخميس الماضي، أفادت تقارير بأن الولايات المتحدة صادرت شحنة النفط الإيراني الموجودة بالناقلة. وأفرجت السلطات اليونانية لاحقا عن "بيغاس" وطاقمها الروسي، لكن الاحتجاز أجج التوتر في وقت تحاول فيه إيران والقوى العالمية إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015.