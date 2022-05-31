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"غازبروم" الروسيّة توقف إمدادات الغاز إلى شركتين في ألمانيا والدنمارك

تاريخ النشر: 31/05/2022 - 21:42

"غازبروم" الروسيّة توقف إمدادات الغاز إلى شركتين في ألمانيا والدنمارك
(توضيحية - Getty Images)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلنت شركة غازبروم الروسية، أنها ستوقف إمدادات الغاز إلى شركتي "شل إنرجي أوروبا" في ألمانيا، و"أورستد" الدانماركية بشكل تام اعتبارا من الأربعاء.

وقالت غازبروم في بيان، الثلاثاء، إن الشركتين المذكورتين امتنعتا عن الدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

ولفتت إلى أنه كان يتوجب على الشركتين الدفع بالروبل اعتبارا من أول نيسان/ أبريل، لكنهما لم تقوما بالدفع.

وأوضحت أن شركة "شل إنرجي أوروبا" لم تدفع المستحقات المتعلقة بشحنات الغاز إلى ألمانيا.

وسبق أن أوقفت غازبروم تدفقات الغاز إلى كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا لإحجامها عن الدفع بالروبل الروسي.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هدد في آذار/ مارس الماضي، بقطع إمدادات الغاز عن ما وصفها بـ"الدول غير الصديقة"، في حال رفضها الدفع بالروبل، وذلك ردا على العقوبات التي تفرضها هذه الدول على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

وكانت الشركة الدنماركية قد استبقت الخطوة وكشفت أنها تعمد إلى تعبئة خزاناتها في الدنمارك وألمانيا لضمان استمرارية إمداد الزبائن بالغاز.

وجاء في بيان أصدرته "أورستد" الثلاثاء: "بما أنه لا يوجد أنبوب لضخ الغاز بشكل مباشر من روسيا إلى الدنمارك، لن تكون روسيا قادرة على قطع إمدادات الغاز بشكل مباشر عن الدنمارك، وبالتالي سيظل من الممكن للدنمارك الاستحصال على الغاز".

وتابع البيان: "لكن، هذا الأمر يعني أنه بالنسبة إلى الدنمارك سيتعين عليها شراء كمية أكبر من الغاز من سوق الغاز الأوروبية ... نعتقد أنه أمر ممكن".

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