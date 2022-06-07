قتال شوارع بسيفيرودونيتسك واتهامات لروسيا بسرقة القمح الأوكراني

عرب ٤٨ /أ.ف.ب

تواصلت المعارك، اليوم الثلاثاء، من أجل السيطرة على مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية في شرق أوكرانيا التي تتعرض لقصف روسي مكثف، وحيث الوضع يتطور "كل ساعة" بحسب كييف التي اتهمت مع واشنطن روسيا بممارسة "ابتزاز" في قضية صادرات القمح.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في آخر تسجيل فيديو له مساء الاثنين "أبطالنا يمسكون بمواقعهم في سيفيرودونيتسك. وهناك معارك شارع متواصلة".

وبحسب نشرة هيئة أركان الجيش الأوكراني صباح اليوم الثلاثاء، فإنه "في منطقة دونيتسك وبالإضافة إلى نيران المدفعية، يطلق العدو النار من طائرات ومروحيات" مؤكدة أن سيفيرودونيتسك تبقى "في صلب هدف العدو".

وقال أولكسندر ستريوك المسؤول عن إدارة المدينة إن الروس "بصدد تدمير المدينة ... بما أنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليها في يوم أو يومين فهم يستخدمون ضربات جوية بالمدفعية الثقيلة"، معبرا عن قلقه إزاء إجلاء المدنيين الذي "بات شبه مستحيل" الآن.

وأكد رئيس بلدية سيفيرودونيتسك أن "الوضع يتغير كل ساعة" وأن "قتال شوارع مكثف" يدور في المدينة التي سلطت عليها الأضواء منذ عدة أيام بسبب تركز المعارك هناك.

بالنسبة لروسيا فان الاستيلاء على هذه المدينة سيكون حاسما لكي تتمكن من بسط سيطرتها على كل منطقة دونباس الشاسعة، التي كان يسيطر عليها أساسا انفصاليون موالون لروسيا منذ 2014.

المعركة الكبرى الأخرى، الاقتصادية هذه المرة، هي تلك الدائرة حول موارد القمح الأوكرانية.

وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، موسكو بممارسة "ابتزاز" مقابل رفع العقوبات الدولية من خلال منع صادرات القمح الأوكرانية.

من جانب آخر، أعتبر أن التقارير التي تفيد بأن روسيا "تسرق" الحبوب الأوكرانية "موثوقة"، معتبرا أن هدفها من ذلك "بيعها للربح منها".

وأضاف بلينكن في مؤتمر افتراضي لوزارته حول التداعيات الغذائية للنزاع أن أزمة قطاع الحبوب "متعمدة". وأكد الوزير الأميركي أن موسكو بدأت أيضًا تحتفظ بصادراتها الغذائية بعدما فرضت "حصارًا بحريًا في البحر الأسود يمنع نقل المحاصيل الأوكرانية" حول العالم.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" ذكرت أن واشنطن حذرت 14 دولة معظمها في إفريقيا في منتصف أيار/مايو من أن سفن شحن روسية تحمل "حبوبا أوكرانية مسروقة".

وأشار أنتوني بلينكن إلى هذا المقال من الصحيفة الأميركية من دون أن يؤكد بشكل مباشر التنبيه الموجه إلى الدول الإفريقية.

كذلك اتهم السفير الأوكراني في أنقرة روسيا بـ"سرقة" وتصدير الحبوب الأوكرانية ولا سيما إلى تركيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "من المهم بالنسبة الينا ان نكون جاهزين لتصدير حبوبنا. روسيا تقول ان النقص الغذائي من مسؤولية اوكرانيا، هذا أمر خاطئ".

وأضاف ان 20 إلى 25 مليون طن من الحبوب عالقة حاليا في أوكرانيا بسبب الحرب، وقد تزداد كميتها ثلاث مرات بحلول الخريف على ما أكد. قال "نحن بحاجة إلى ممرات بحرية ونناقش ذلك مع تركيا والمملكة المتحدة" وكذلك مع الأمم المتحدة.

وروسيا وأوكرانيا قوتان كبريان في مجال انتاج الحبوب وتمثلان معا 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية التي تسببت الحرب في ارتفاع أسعارها.