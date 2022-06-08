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إيران تحجب كاميرات مراقبة للوكالة الذرية في منشأة نووية

تاريخ النشر: 08/06/2022 - 13:53

إيران تحجب كاميرات مراقبة للوكالة الذرية في منشأة نووية
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

حجبت إيران كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأحد منشآتها النووية؛ حسب ما أورد التلفزيون الرسمي اليوم، الأربعاء.

ووصف تقرير التلفزيون الرسمي الإيراني، كاميرات المراقبة بأنها تراقب "مستويات التخصيب والتدفق"، وهو ما يبدو أنه يشير إلى المراقبة الالكترونية التي تقوم بها الوكالة لتخصيب غاز اليورانيوم عبر أنابيب في منشآت التخصيب.

وتقوم إيران حاليا بالتخصيب في منشأتي فوردو ونطنز تحت الأرض.

وجاء في التقرير، أن "إيران قامت بتعاون مكثف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أنه للأسف قامت الوكالة دون أخذ هذا التعاون في الاعتبار، ليس فقط بعدم تقدير هذا التعاون، بل أيضا اعتبرته واجبا على إيران".

وذكرت منظمة الطاقة النووية الإيرانية أنها تراقب حجب الكاميرات، مضيفة أن "80% من الكاميرات العاملة هي كاميرات ’تأمين’ تابعة للوكالة الدولية، وأنها ستستمر في العمل كما في السابق".

هذا، ولم يرد أي تعقيب من الوكالة ومقرها فيينا، حتى الآن، على التحرك الإيراني.

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#إيران
#الوكالة الدولية للطاقة الذرية
#اليورانيوم
#منشأة نووية

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