قتلى وجرحى في خروج قطار عن سكته بإيران

قتل 17 شخصا على الأقل وأصيب العشرات جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران، خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد صباح اليوم الأربعاء، وفق ما أفاد الاعلام الرسمي.

وقال المتحدث باسم الهيئة مجتبى خالدي "قتل 17 شخصا وتم نقل 37 جريحا الى المستشفى" جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد. مشيرا الى أن "12 من المصابين حالتهم حرجة وتم نقلهم الى المستشفى".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء خروج قطار عن سكته بوسط إيران، مشيرة إلى أن أعداد الضحايا مرشحة للارتفاع علما أن هناك الكثير من الإصابات الحرجة والخطيرة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن محافظ مدينة تاباس قوله: "اصطدم القطار بهيكل سفلي على القضبان".

وقال نائب رئيس شركة السكك الحديد الإيرانية مير حسن موسوي، للقناة الرسمية إن "القطار الذي كان على متنه 348 راكبا، انحرف بعد احتكاك مع آلة حفر" كانت موجودة على مقربة من سكته.

وأكد مسؤولون في مجال الإنقاذ أن خمس من العربات الـ11 التي يتألف منها القطار انحرفت عن السكة جراء الحادث الذي وقع عند الساعة الخامسة والنصف صباحا.

ويأتي انحراف القطار بعد أكثر من أسبوعين على انهيار جزء من مبنى في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد، في حادث وصلت حصيلته الى 43 قتيلا، وفق آخر الأرقام التي أعلنها مسؤولون الثلاثاء، مع تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض.

وأدى تصادم قطارين في شمال إيران في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلى مقتل 44 شخصا وإصابة أكثر من ثمانين آخرين بجروح، في واحدة من أسوأ كوارث السكك الحديد في الجمهورية الإسلامية منذ أعوام.

وأخطر حادث سير في هذه الخطوط في البلاد، وقع عام 2004، حيث أدى انفجار ناتج عن اصطدام قطاري شحن ببعضهما البعض في منطقة نيشابور شرقي إيران إلى مقتل أكثر من 300 شخص وجرح 450 شخصا آخرين، فضلاً عن تدمير عدد من القرى في الطريق بين 30 و100 في المائة.

وكان من بين القتلى والمصابين عدد من رجال إطفاء الحريق وقوات الإغاثة، إذ إنهم لم يعلموا أن أحد القطارين يحمل مادة "الكبريت".