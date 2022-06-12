احتدام المعارك بشرق أوكرانيا وروسيا تسلم جوازات لسكان خيرسون

تشتد وتيرة الهجوم الروسي والمعارك في شرق أوكرانيا، بينما بدأت موسكو تسليم جوازات سفر لسكان منطقة، فيما وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة مفاجئة لكييف، أمس السبت، برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

لكن فون دير لايين قالت "نريد دعم أوكرانيا في مسارها الأوروبي. نريد النظر نحو المستقبل".

وأكدت أن السلطات الأوكرانية "فعلت الكثير" بهدف ترشح البلاد، لكن "ما زال هناك الكثير لتفعله"، خصوصا على صعيد مكافحة الفساد.

يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس الأوكراني، مقتل 32 ألف جندي روسي خلال الحرب التي تشنها روسيا على بلاده.

ففي مقطع فيديو نشره، مساء السبت، على حسابه الرسمي في تليغرام، قال زيلينسكي إن روسيا كانت تأمل في الاستيلاء على كل إقليم دونباس، مضيفا أنه بعد 108 أيام من الحرب ما زال الإقليم صامدا.

وتابع زيلينسكي أنه لا أحد يستطيع أن يقول إلى متى سيستمر حرق الأرواح من قبل روسيا، بحسب وصفه.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن تتحمل روسيا المسؤولية عن كل جريمة قتل حدثت في الحرب، وعن كل استهداف لأراضي أوكرانيا، مؤكدا أن بلاده ستنتصر في هذه الحرب.

يحتدم القتال في مدينة سيفيرودونيتسك الإستراتيجية التي تحاول القوات الروسية السيطرة عليها.

وأكد الرئيس الأوكراني أن قواته تخوض قتال شوارع في مدينة سيفيرودونيتسك، كما أكد أنها تستعيد أراضي في منطقتي خيرسون وزاباروجيا.

وبالتوازي مع المعارك، وفي أول دفعة باتجاه التجنيس، سلمت موسكو، أمس السبت، 23 جواز سفر روسيا لسكان من مدينة خيرسون التي تسيطر عليها قواتها جنوبي أوكرانيا.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمرسوم أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مايو/أيار الماضي، يقضي بتسهيل إجراءات تجنيس سكان مقاطعتي خيرسون وزاباروجيا الأوكرانيتين "لأغراض إنسانية"، وفق الرواية الروسية.

ووسعت هذه الخطوة نطاق مخطط روسي ليس بالجديد، حيث أصدرت موسكو سابقا نحو 800 ألف جواز سفر لسكان مناطق أوكرانية منذ عام 2019.