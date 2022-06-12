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المكسيك: مقتل 6 أشخاص بعد هجوم مسلّح على عماّل بمزرعة دواجن

تاريخ النشر: 12/06/2022 - 10:36

المكسيك: مقتل 6 أشخاص بعد هجوم مسلّح على عماّل بمزرعة دواجن
من مكان الجريمة
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: طارق طه

قُتل ستة أشخاص وأصيب اثنان آخران، السبت، في هجوم مسلح على عمّال داخل مزرعة للدّواجن في ولاية غيريرو المضطربة بجنوب شرق المكسيك، وفق ما ذكر مكتب المدّعي الإقليمي.

وقال مكتب المدّعي في غيريرو على "تويتر" إنّ السلطات تُحقّق في "الأحداث التي وقعت في بيتاكويلاس (غيريرو) حيث أصيب شخصان بأسلحة ناريّة وقُتِل خمسة رجال وامرأة"، من دون أن يُعطي مزيدًا من التفاصيل.

من جهتها ذكرت وسائل إعلام محلّية أنّ "المرأة" هي في الواقع فتاة في الرابعة عشرة من عمرها.

وأطلق مسلّح النار على عاملين في مزرعة لإنتاج وبيع الدجاج، واقعة على جانب طريق مكسيكو-أكابولكو الفدرالي السريع في منطقة بيتاكويلاس قرب نقطة تفتيش عسكرية.

وطوّقت قوات الشرطة والحرس الوطني المنطقة.

تُعتبر غيريرو إحدى أفقر الولايات المكسيكيّة الاثنتين والثلاثين ويسودها العنف المرتبط بتجارة المخدّرات.

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#هجوم مسلح على عمال
#المكسيك
#مقتل 6 أشخاص

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