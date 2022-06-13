  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بالتحقيق في جرائمها

تاريخ النشر: 13/06/2022 - 14:35

مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بالتحقيق في جرائمها
تشييع شاب استشهد برصاص الاحتلال في حلحول بالضفة (أ ب)
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: ربيع سواعد

طالبت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الإثنين، إسرائيل بالتحقيق في ممارسات قواتها وكافة جرائم القتل المتورطة بها.

وجاء ذلك خلال خطابها الافتتاحي للجلسة الصيفية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث أعلنت أيضا عن عدم نيتها الترشح لولاية جديدة مدتها 4 سنوات لرئاسة المفوضية بعد انقضاء ولايتها الحالية في 31 آب/أغسطس المقبل.

ودعت باشيليت في تصريحاتها إسرائيل إلى "فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحافية الفلسطينية – الأميركية شيرين أبو عاقلة" التي استشهدت في أيار/مايو الماضي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تأدية عملها الصحافي.

وعلى صعيد آخر، أبرزت باشيليت خلال خطابها قضية مسلمي الأويغور في الصين والانتهاكات التي يتعرضون لها، للرد على الانتقادات التي وجهت إليها بشأن هذا الملف طوال فترة رئاستها لمفوضية حقوق الإنسان.

ودافعت عن اتهامها "بالتستر على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين"، وقالت إنها أثارت خلال زيارتها إلى الصين في أيار/مايو الماضي، "مخاوف بشأن الاحتجاز التعسفي وأنماط الانتهاكات ضد الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة في إقليم شينجيانغ".

وأضافت أن تقريرها الذي طال انتظاره حول وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ "قيد التحديث" وسيتم مشاركته مع سلطات بكين "للحصول على تعليقات واقعية" قبل نشره.

والأسبوع الماضي، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بيانًا موقع من أكثر من 230 ناشط حقوقي من شينجيانغ والتبت وهونغ كونغ وأماكن أخرى في الصين، يدعون فيه باشيليت إلى التنحي.

واتهم هؤلاء الأشخاص باشيليت بـ"التستر على فظائع حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الصينية".

وكانت باشيليت دافعت في السابق عن رحلتها إلى الصين واعتبرتها "فرصة لإجراء محادثات مباشرة مع كبار القادة الصينيين وتمهيد الطريق لمزيد من التفاعلات المنتظمة لدعم الصين في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية الذي يعد موطن الأتراك الأويغور المسلمين، وتطلق عليه اسم شينجيانغ، أي الحدود الجديدة.

بودكاست عرب 48

#الأمم المتحدة
#ميشيل باشيليت
#إسرائيل
#شيرين أبو عاقلة
#جرائم إسرائيل
#الضفة
#الصين
#مسلمي الأويغور
#مجلس حقوق الإنسان

حوارات

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية
حوار | الشرطة الإسرائيلية من النماذج الفاشلة عالميا في التعامل مع الأقلية القومية

2022-05-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

العراق: عاصفة ترابية تعلق الرحلات بمطار بغداد
العراق: عاصفة ترابية تعلق الرحلات بمطار بغداد

2022-06-13

مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"
مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

2022-06-13

إجراءات محدودة لتقييد شراء السلاح الناري في الولايات المتحدة الأميركية
إجراءات محدودة لتقييد شراء السلاح الناري في الولايات المتحدة الأميركية

2022-06-13

الأكثر قراءة

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

حيفا: قتل زوجته ثم حاول الانتحار

2022-06-12
قتيل في جت المثلث

قتيل في جت المثلث

2022-06-12
الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

الحكومة تصادق على قانون الأبارتهايد... والائتلاف عاجز عن تمريره

2022-06-12
غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة

غضب في الجِش: عمليات سطو مسلّح وسرقة "تحدث أمام أعين الشرطة"

2022-06-12
حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

حالة الطقس: أجواء حارة رغم انكسار موجة الحر

2022-06-12