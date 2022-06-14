روسيا تحظر على 49 مواطنا بريطانيا بينهم صحافيون دخول أراضيها

أعلنت روسيا، الثلاثاء، حظر دخول 49 بريطانيًا هم صحافيون وممثلون في مجال الدفاع إلى أراضيها، في عقوبات أقرتها على خلفية النزاع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن هؤلاء الأشخاص وبينهم صحافيون ومسؤولون في "بي بي سي" وصحيفة "ذي غارديان" ومحطة "سكاي نيوز"، "لم يعد مسموحا لهم بدخول روسيا الاتحادية" متهمة إياهم "بنشر معلومات كاذبة" حول النزاع في أوكرانيا.

وتضمّ قائمة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات العديد من مسؤولي "بي بي سي" وصحافيين مشهورين في المجموعة من بينهم أورلا غيران وبول آدامس ونِك روبنسون، بالإضافة إلى أسماء أخرى في الصحافة البريطانية مثل المحررة في صحيفة "ذي غارديان" كاثرين فاينر والكاتب في "فاينانشل تايمز" غايدن راشمان وصوفي ريدج التي تقدم برنامجا سياسيا، الأحد، على "سكاي نيوز".

وبالإضافة إلى 29 صحافيا وخبيرا، تشمل القائمة 20 مواطنا بريطانيّا مرتبطين بقطاع الدفاع ومسؤولين حكوميين وعسكريين ومديرين تنفيذيين من مجموعات صناعية مثل "بي إيه إي سيستمز" و"ثيلز يو كايه".

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا إجراء مماثلا ردا على العقوبات البريطانية المرتبطة بهجوم موسكو على أوكرانيا.

وفي نهاية أيار/ مايو، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها حظرت 154 عضوا في مجلس اللوردات من دخول أراضيها.

وفي نيسان/ أبريل، منعت روسيا رئيس الوزراء، بوريس جونسون، والعديد من المسؤولين البريطانيين الآخرين من دخول البلاد.